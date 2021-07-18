Позитивний тест на коронавірус виявили у мешканця Олімпійського містечка у Токіо. Вірус зафіксували в іноземця, одного з організатора Ігор, дані якого не розголошуються.

Спортсменів Олімпійського містечка у Токіо тестують щодня. Про перший випадок зараження повідомили сьогодні, 17 липня.

Іноземець прибув до Японії та оселився в комплексі для членів делегацій країн-учасниць ігор. Ці дані підтвердив генеральний директор оргкомітету Токіо-2020 Тосіро Муто.

Дотепер позитивний результат тесту на коронавірус було зафіксовано у 45 осіб, що мають стосунок до ігор, в тому числі у персоналу, членів делегацій, журналістів.

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Літні Олімпійські ігри 2020 у Токіо відбудуться з 23 липня до 8 серпня 2021 року. Церемонія відкриття Ігор запланована на 23 липня.

Спершу Олімпіада була запланована на 2020 рік, але через пандемію коронавірусу змагання змістили на один рік.

Японці дуже бояться проведення Ігор через пандемію коронавірусу, виступають проти, але відмовитися вже не можуть. На початку липня влада Токіо ухвалила рішення запровадити у столиці режим Надзвичайної ситуації, що діятиме до кінця змагань.

Джерело: DW