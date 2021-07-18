Ігровий час важливіше за гроші: Довбик про те, чому не переходить в іншу команду

Форвард збірної України і дніпровського Дніпра-1 Артем Довбік зізнався, що для нього час, проведений на полі, важливіше ніж зарплата та престиж.

За словами гравця, він розмірковуватиме над переходом в той момент, коли і його нинішній клуб, і його агент вважатимуть, що це – доцільно.

– Зрозумійте мене правильно – я багато пропустив. Зараз я радий, що тренер мені довіряє, тому думаю тільки про те, як краще зіграти в новому сезоні, – сказав форвард.

Довбик також зазначив, що ігрова практика – як свіже повітря, після того як йому довелося провести без футболу цілий рік через травму, отриману в Данії.

При цьому нападник збірної України також зазначив, що готовий розглянути пропозиції в разі, якщо керівництво Дніпра влаштує пропозиція по його трансферу.