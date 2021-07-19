Ліга чемпіонів 2021/22: список команд третього кваліфікаційного раунду

У понеділок, 19 липня, пройшло жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2021/22. Було сформовано десять пар, зокрема за участі представника України донецького Шахтаря.

Жеребкування відбулося в швейцарському Ньйоні (штаб-квартира УЄФА) о 13.00 за київським часом.

На стадії третього кваліфікаційного раунду сперечатимуться 20 команд. Із них сім – лише почнуть свій шлях у кваліфікації, а 13 – вийдуть з другого відбіркового раунду.

Результати жеребкування третього раунду кваліфікації ЛЧ

Шлях чемпіонів

Динамо Загреб (Хорватія) / Омонія (Кіпр) – Легія (Польща) / Флора (Естонія);

Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) / ЧФР (Румунія) – Слован (Словаччина) / Янг Бойз (Швейцарія);

Олімпіакос (Греція) / Нефтчі (Азербайджан) – Мура (Словенія) / Лудогорець (Болгарія);

Кайрат (Казахстан) / Црвена Звезда (Сербія) – Алашкерт (Вірменія) / Шериф (Молдова);

Мальме (Швеція) / ХІК (Фінляндія) – Рейнджерс (Шотландія);

Ференцварош (Угорщина) / Жальгіріс (Литва) – Славія (Чехія).

Шлях представників ліг

ПСВ (Нідерланди) / Галатасарай (Туреччина) – Селтік (Шотландія) / Мітьюлланд (Данія);

Спартак (Росія) – Бенфіка (Португалія);

Генк (Бельгія) – Шахтар (Україна);

Монако (Франція) – Рапід (Австрія) / Спарта (Чехія).

Матчі цієї стадії пройдуть 3-4 і 10 серпня. Переможці пар пройдуть в плей-офф Ліги чемпіонів. Жеребкування цього раунду заплановане на 2 серпня.

Команди, які вилетять зі Шляху нечемпіонів, потраплять до групового етапу Ліги Європи. Водночас переможені команди зі Шляху чемпіонів – в раунд плей-офф ЛЄ.