Один провину визнав, двоє – ні: ФІФА дискваліфікувала трьох росіян через допінг

ФІФА дискваліфікувала трьох російських футболістів через вживання допінгу.

Під дисциплінарні санкції потрапили гравець пермської Зірки Іван Князєв, Ростова Володимир Обухов, а також воротар жіночої команди Самарського державного соціально-педагогічного університету Дарина Мещерякова.

У пробах перших двох футболістів, взятих іще в 2013 році, було виявлено сліди Метандіенону – стероїду, синтезованого у 60-х роках минулого століття.

У крові Мещерякової ФІФА виявила Фуросемід – сечогінний засіб, що сприяє виведенню з організму заборонених речовин.

Обухова, який визнав вживання допінгу, було відсторонено від футболу терміном на шість місяців.

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У свою чергу Князєва і Мещерякову дискваліфікували терміном на два роки.