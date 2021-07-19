19 липня Шахтар презентував новачків у клубі. Зокрема, у команді гірників з’явилось три літні гравці.

Шахтар підписав бразильських захисника Марлона, півзахисника Педріні і іспанського форварда Ласіна Траоре.

Усі три новачки отримали ігрові футболки та відповіли на запитання журналістів.

Так, Марлон гратиме під номером 26, Педріні – під 38-м, Траоре – під 23-м.

Презентація новачків Шахтаря напередодні старту сезону 2021/22 пройшла о 12.00 у київському Champion Hall x Parimatch.

Між тим 25-річний Марлон розповів, що він обрав 26-й номер і сподівається, що ця цифра принесе йому удачу.

– Шахтар – це клуб, який прекрасно знають як в Бразилії, так і в Європі, тому дуже радий приєднатися саме до нього. Чому вибрав 26-й номер? Нічого особливого. Мені просто дали на вибір кілька номерів. Я вибрав цей. Сподіваюся, він принесе мені удачу.

У першому турі чемпіонату України Шахтар зіграє з Інгульцем. Поєдинок відбудеться в суботу, 24 липня.