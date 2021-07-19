Уже цієї п’ятниці, 23 липня, в Токіо стартують літні Олімпійські ігри 2020. Однак змагання з веслування опинилися під загрозою через устриці.

На трасі Морський ліс в токійській затоці, де повинні відбутися спортивні змагання з веслування на байдарках і каное, стали тонути буйки.

Організатори Олімпіади-2020 вирішили з’ясувати причину проблеми. І вони виявили, що до буйків і спеціального устаткування (поплавців, призначених для зупинки хвилі) причепилась велика кількість устриць.

Устаткування витягали на берег і очищали або ж групи водолазів очищали його на місці.

Всього з траси витягли близько 14 тонн устриць магакі. Цей вид вважається в Японії великим делікатесом.

За них можна було б заробити десятки тисяч доларів. Однак, за словами організаторів, устриці вони не продаватимуть, інакше довелося б перевіряти, чи безпечно вживати їх в їжу.

Морський ліс – єдина гребна траса в Японії, довжиною 5 км, яка відповідає всім міжнародним стандартам.

Якщо організатори Ігор-2020 не вирішать проблему до початку змагань, то вони можуть зірватися.

Терміновий ремонт траси в токійській затоці коштує $1,28 млн.

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Джерело: BBC