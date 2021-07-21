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Факти / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

Битва олімпійських чемпіонів: з’явилося промо-відео бою Усик-Джошуа

Джошуа проти Усика

Організатори чемпіонського бою між українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа оприлюднив промо-відео майбутнього поєдинку.

Вони нагадали, що обидва боксери є олімпійськими чемпіонами, тільки Усик завоював золото в першій важкій категорії, а Джошуа виступав у суперважкій вазі.

Промоутери також відзначили, що українець досі жодного разу не зазнавав поразок на професійному ринзі, а британець, хоч і програв один бій, проте є абсолютним чемпіоном світу з боксу і володіє одразу чотирма поясами – WBA, WBO, IBF, а також IBO.

Нагадаємо, у вівторок, 20 червня, бій між Усиком і Джошуа було офіційно підтверджено, а українець навіть оприлюднив фото із підписання контракту.

Поєдинок відбудеться 25 вересня на лондонському стадіоні Тоттенгем Хотспур.

Для українця бій стане вже третім в суперважкій вазі – в цій категорії він вже перемагав над Чазом Уізерспуном та Дереком Чісоррою.

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