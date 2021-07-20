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Факти / Спорт
Максим Зайченко |

Футболіста Евертона заарештували: його підозрюють у зв’язку з неповнолітніми

Everton Pre-Season Training Session

Футболіста клубу англійської Прем’єр-ліги Евертона заарештували за підозрою у злочинах сексуального характеру щодо неповнолітніх. Йому 31 рік, але ім’я футболіста не розкривають. 

Як повідомили в поліції Великого Манчестера, спортсмена затримали минулого тижня. 

– Офіцери заарештували 31-річного чоловіка в п’ятницю, 16 липня 2021 року, за підозрою в злочинах на сексуальному ґрунті щодо неповнолітніх. Він звільнений під заставу до проведення подальшого розслідування, – повідомили правоохоронці.

Після цього на сайті Евертона з’явилася заява, що одного з гравців першої команди усунули від тренувань. У клубі також вирішили не розголошувати ім’я цього футболіста, але вказали причину його відсторонення:

– Евертон може підтвердити, що відсторонив гравця першої команди до завершення поліцейського розслідування. Клуб продовжить надавати підтримку владі в їх розслідуваннях і в цей час не робитиме ніяких заяв, – повідомляється на сайті клубу.

Зазначимо, серед всіх гравців першої команди Евертона повний 31 рік виповнилося лише Шеймусу Коулману, Гілфі Сігурдссону і Фабіану Делфу. Офіційних підтверджень причетності до злочинів будь-кого з них поки немає. 

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Джерело: Mirror

Фото: Getty Images

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