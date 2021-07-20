Світоліна і Монфіс перенесли медовий місяць – причина та відео

Перша ракетка України Еліна Світоліна разом із новоспеченим чоловіком, французьким тенісистом Гаелем Монфісом одразу після весілля в Швейцарії перебралися до Токіо. Подружжя активно готується до Олімпійських ігор 2020, які вже зовсім скоро стартують.

Світоліна опублікувала відео в соцмережі з тренажерного залу в Токіо.

На відео видно, що тенісистка займається в масці на килимку, а Гаель неподалік крутить велотренажер. На годиннику показує 23.01.

– Наш медовий місяц, – жартома підписала Світоліна.

Також українська спортсменка показала фото, яке вона зробила в ліфті готелю в олімпійському містечку.

Окрім того, вона показала своїм підписникам у соцмережі вітальну дошку з написом Ласкаво просимо в Токіо, Україно, біля якого були українські прапори.

У Токіо Світоліна побореться за першу в своїй кар’єрі медаль Олімпійських ігор.

16 липня Світоліна та Монфіс стали чоловіком та дружиною. Церемонія відбулася у швейцарському місті Ньон.

Незабаром після весілля спортсменка змінила прізвище у соціальних мережах. Тепер вона підписана як Еліна Монфіс. Також тенісистка показала свій весільний ранок у фото.

Олімпійські ігри в Токіо стартують 23 липня і триватимуть до 8 серпня.

Загалом у змаганнях візьме участь понад 11 тис. спортсменів з 206 країн. Україну на Олімпіаді представлять 157 спортсменів у 25 видах спорту.