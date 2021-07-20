Одна із найкрасивіших арен та штучний острів: головні олімпійські об’єкти Токіо

Літні Олімпійські ігри 2020 у Токіо стартують вже 23 липня і триватимуть до 8 серпня. За нагороди змагатимуться близько 11 тис. спортсменів із 205 національних олімпійських комітетів.
Змагання відбуватимуться на 41 спортивному об’єкті. Всього розіграють 339 комплектів медалей у 33 видах спорту.
У межах японської столиці розміщенні 33 олімпійських об’єкти, 20 з яких – на відстані восьми кілометрів від олімпійського селища. Більшість спортивних майданчиків, де відбуватимуться Ігри, зосереджені у так званих кластерах – Зона спадщини та Зона Токійської затоки.
Факти ICTV розповідають про спортивні об’єкти, де спортсмени боротимуться за олімпійський п’єдестал.
Учасників Олімпіади розмістять в олімпійському селищі, що розташоване на насипному острові Харумі в Токійській затоці. Селище оснащене їдальнею на 5 тис. місць, залами для нарад команд, поліклінікою, зонами для розваг та відпочинку та інфекційним стаціонаром. Після Ігор-2020 квартири у селищі планують розпродати.
Зона спадщини
У цьому кластері розміщений Національний олімпійський стадіон та ще десять спортивних об’єктів, де відбуватимуться змагання з легкої атлетики, карате, дзюдо, кінного спорту, бадмінтону, важкої атлетики, футболу, гандболу, настільного тенісу, п’ятиборства та боксу. У цій зоні також стартують велосипедисти-шосейники.
Майже всі об’єкти у Зоні спадщини збереглися у Токіо ще з часів ОІ-1964. Спеціально до Олімпіади-2020 їх реконструювали та оновили.
Зона Токійської затоки
Тут відбудуться змагання з 18 видів спорту, зокрема зі стрільби з лука, фехтування, тенісу, волейболу, боротьби, гімнастики, плавання, академічного веслування та веслування на байдарках та каное.
Із 15 спортивних об’єктів дев’ять спеціально до Ігор побудували з нуля. У цьому ж кластері проживатимуть спортсмени в олімпійському селищі.
Футбольні матчі
За олімпійські нагороди у футболі національні збірні змагатимуться на семи стадіонах, що розташовані по всій території Японії – Саппоро, Ріфу, Касіме, Токіо, Йокогамі та Сайтамі.
У префектурах Міягі та Ібаракі, а також у Фукусімі відбудуться змагання із софтболу та бейсболу. Це має продемонструвати, що Ігри охоплюють райони, які найбільше постраждали від цунамі та землетрусу в Японії у 2011 році.
- Національний стадіон Токіо
Цю арену почали зводити у 2016 році на місці старого стадіону, що був головним під час літніх Олімпійських ігор у 1964 році. Саме тут відбудуться церемонії відкриття та закриття Олімпіади-2020, а також змагання з легкої атлетики, регбі-7 та футболу.
Спеціально до Ігор-2020 його реконструювали. У конструкціях арени використана деревина з усіх 47 префектур Японії. Його місткість – 68 тис. місць.
- Національний стадіон Йойогі
Ця токійська арена вважається однією із найкрасивіших у світі. Будівництво стадіону завершили ще у 1964 році. Арена відома завдяки незвичному підвісному даху. Її місткість на гандбольних матчах – 10,2 тис. глядачів.
Стадіон розташований на території красивого парку, в якому у 1964 році майже повністю було розміщене олімпійське селище.
На Олімпійських іграх-2020 на стадіоні Йойогі відбуватимуться змагання з гандболу, на Паралімпійських іграх – бадмінтону та регбі у візках.
- Будокан
У перекладі з японської – це палац бойових мистецтв. Споруда теж була зведена до Ігор-1964. Тут відбудуться змагання із дзюдо та карате.
Сама арена збудована у формі восьмикутника та розташована у центральному парку Токіо – Кітаномару.
Першим, хто дав концерт на цій арені, став легендарний ліверпульський гурт The Beatles.
- Морський парк Одайба
Одайба – великий штучний острів у Токійській затоці. Із центром Токіо його з’єднує Веселковий міст.
Під час проведення Олімпіади-2020 на території острова відбудуться велоперегони та легкоатлетичний крос у триатлоністів, а в прилеглих до морського парку водах – змагання з плавання на відкритій воді на дистанції 10 км і плавальна частина змагань із триатлону.
- Кокугікан Арена
На цій арені відбудуться змагання з боксу. Ця крита споруда розташована кварталі Йокоамі району Суміда в Токіо. Її відкрили ще в 1985 році.
Основне призначення арени – проведення змагань із боротьби сумо, так звані турніри Хомбасьо.
- Центр гімнастики Аріаке
Цю арену здали в експлуатацію восени 2019 року. Особливістю споруди є те, що дах та місця для глядачів виконані з дерева.
Модрину, яку використовували під час будівництва, привезли з міст Нагано і Хоккайдо.
Спершу цей центр планувався як тимчасовий проект, але пізніше влада ухвалила рішення продовжити його роботу після Ігор-2020 ще на 10 років. Таким чином, після змагань він слугуватиме як конференц-центр.
Де відбудуться змагання з решти видів спорту?
- бадмінтон, сучасне п’ятиборство: Багатофункціональний спортивний комплекс Мусасіно Форест Спорт Плаза;
- плавання, стрибки у воду, синхронне плавання: Токійський центр водних видів спорту;
- легка атлетика: Одорі парк у Саппоро;
- велоспорт: Олімпійський велотрек Ідзу;
- велоспорт, скейтбординг: Міський спортивний парк Аріаке;
- велоспорт: Траса для маунтінбайка в Ідзу; Фудзі Спідвей;
- важка атлетика: Токійський міжнародний форум;
- академічне веслування та веслування на байдарках і каное: Веслувальний канал Сі Форест; Центр веслувального слалому Касай;
- вітрильний спорт: Центр вітрильного спорту Еношіма;
- серфінг: Пляж Цурігасакі;
- стрільба: Стрілковий центр Асакі;
- стрільба з лука: Парк Юменосіма;
- кінний спорт: Кінно-спортивний центр у парку Баджі Коєн;
- гольф: Графський клуб Касумігасекі;
- водне поло: Центр водного поло Тацумі;
- бейсбол, софтбол: Бейсбольний стадіон Йокогами, Бейсбольний стадіон Фукусіма Азума;
- баскетбол: Сайтама Супер Арена;
- баскетбол, спортивне скелелазіння: Міський спортивний парк Аомі;
- волейбол: Аріаке Арена;
- пляжний волейбол: Парк Сіокадзе;
- хокей на траві: Хокейний стадіон Оі.
2020 рік став першим в олімпійській історії, коли змагання довелося відкласти на рік. Тричі Олімпіаду скасовували під час світових воєн: у 1916 році – через Першу світову війну та у 1940 і в 1944 роках – через Другу світову.
Фото: Depositphotos, Ken’ichi Suzuki