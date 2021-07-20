Організатори Олімпійських ігор-2020 у Токіо не виключають, що можуть скасувати їх за лічені миті до відкриття. Причиною може стати спалах коронавірусу в Олімпійському селищі, адже наразі зафіксовано уже кілька випадків інфікування.

Про це під час прес-конференції заявив голова організаційного комітету Олімпіади-2020 у столиці Японії Тосіро Муто.

– Ми не можемо передбачити, як виглядатиме епідемія в майбутньому. Тож що робити, якщо буде сплеск позитивних випадків, ми обговоримо відповідно, якщо це станеться.

Тосіро Муто заявив, що організатори будуть пильно відстежувати поширення коронавірусу, і у разі чого проведуть переговори.

За кілька днів до старту Олімпійських ігор в Японії значно зростає кількість заражень Covid-19. У вівторок, 20 липня, у Токіо було зафіксовано понад 1,3 тис. нових випадків.

Організатори повідомили, що кількість інфікувань, пов’язаних з Олімпіадою, зросла до 71. Чотири хворих були жителями Олімпійського селища, три з яких – спортсмени, а один – представник персоналу.

Олімпійські ігри мали відбутися у 2020 році, однак їх відклали через пандемію. Відкриття Олімпіади-2020 заплановане уже на п’ятницю, 23 липня. Фінальна церемонія відбудеться 8 серпня.

Через коронавірус Олімпійські ігри організували з низкою заборон та правил. Зокрема, глядачів на змагання не допускатимуть. Детальніше, як пройде Олімпіада в Токіо, читайте у матеріалі.