Бадмінтоніст Артем Почтарьов, який представляє Україну на Олімпіаді-2020 у Токіо, показав, чим годують у селищі для спортсменів.

Оскільки головною японською стравою є суші, то українець обрав на вечерю саме це.

Спортсмен замовив собі порцію із трьох шматочків, овочі та морепродукти.

Загалом, говорить Артем Почтарьов, у їдальні – широкий вибір різноманітних страв різних кухонь світу.

Персонал їдальні олімпійського селища працює в рукавичках та захисних масках. Засоби захисту мають при собі й усі учасники змагань.

Крім того, кожне місце за столами відокремлене скляними перегородками.

????????Ось таке меню на вечерю в Олімпійському селищі в нашого бадмінтоніста Артема Почтарьова. pic.twitter.com/nYA1roFMQO — НОК України (@OlympicUA) July 20, 2021

Змагання з бадмінтону на Олімпіаді-2020 почнуться 24 липня. Цього дня Артем Почтарьов святкуватиме день народження.

– Свій новий рік життя зустріну разом із світовою олімпійською спільнотою в олімпійській столиці на найпрестижнішому спортивному форумі планети. Такого ще в моєму житті не було! Я святкував дні народження в літаку, на змаганнях, але щоб на Олімпійських іграх – ніколи. Це справжня мрія, – зізнається він.

Ще один представник України на Олімпіаді – боксер Ярослав Харциз – говорить, що імена своїх суперників довідається вже 22 липня, коли відбудеться жеребкування.

Поки ж олімпійці тренуються двічі на день.

????????????????Український боксер Ярослав Харциз (вагова категорія до 63 кг) розповів про те, як проходить день в олімпійському Токіо, а також поідлився своїми очікуваннями від Ігор-2020. @Tokyo2020 pic.twitter.com/7mHVDUA3cz — НОК України (@OlympicUA) July 20, 2021

Олімпійські ігри-2020 у Токіо стартують 23 липня й триватимуть до 8 серпня.

Церемонія відкриття почнеться о 14.00 за київським часом.

У змаганнях візьме участь понад 11 тис. спортсменів із 206 країн. Україну на Олімпіаді представлять 157 спортсменів у 25 видах спорту.

Джерело: НОК

Фото: НОК