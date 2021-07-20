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Софія Зінов'єва |

Українського легкоатлета дискваліфікували за три дні до старту Олімпіади

Українського легкоатлета дискваліфікували за три дні до старту Олімпіади

Олімпійська збірна України провела ще одну заміну за три дні до старту ігор в Токіо.

Легкоатлета Ігоря Главана дискваліфіковано зі збірної за вживання допінгу у 2017 році, повідомляє Федерація легкої атлетики України.

Прес-служба повідомляє, що таке рішення ухвалив Спортивний арбітражний суд.

Згідно з рішенням, термін дискваліфікації Ігоря Главана продовжено до трьох років, а також анульовано його результати, починаючи із липня 2017.

Ігор Главан мав представляти Україну на Олімпійських іграх 2020 у змаганнях зі спортивної ходи на 50 км.

Тепер спортсмен не зможе взяти участь у Олімпіаді, замість нього у Токіо поїде Валерій Літанюк, який посідає наступну позицію у світовому топлисті та був затверджений ФЛАУ до резервного складу.

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Джерело: ФЛАУ

Фото: ФЛАУ

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