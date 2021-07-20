Олімпійська збірна України провела ще одну заміну за три дні до старту ігор в Токіо.
Легкоатлета Ігоря Главана дискваліфіковано зі збірної за вживання допінгу у 2017 році, повідомляє Федерація легкої атлетики України.
Прес-служба повідомляє, що таке рішення ухвалив Спортивний арбітражний суд.
Згідно з рішенням, термін дискваліфікації Ігоря Главана продовжено до трьох років, а також анульовано його результати, починаючи із липня 2017.
Ігор Главан мав представляти Україну на Олімпійських іграх 2020 у змаганнях зі спортивної ходи на 50 км.
Тепер спортсмен не зможе взяти участь у Олімпіаді, замість нього у Токіо поїде Валерій Літанюк, який посідає наступну позицію у світовому топлисті та був затверджений ФЛАУ до резервного складу.
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Джерело: ФЛАУ
Фото: ФЛАУ