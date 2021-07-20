До київського Динамо зовсім скоро може перейти венесуельський форвард словацької команди ДАК Ерік Рамірес. Гравцеві залишилось пройти лише медобстеження для укладення контракту.

Сьогодні 22-річний нападник має прилетіти до Києва. У місцевій лікарні він повинен пройти поглиблене медобстеження. Якщо Рамес успішно його пройде, то стане гравцем синьо-білих.

Водночас Динамо може закрити питання з основним форвардом на сезон, яке постало після важкої травми Артема Бєсєдіна під час 1/8 фіналу Євро-2020 зі Швецією, внаслідок чого він вибув до кінця року.

Динамо заплатить за Раміреса словацькому клубу €1,75 млн.

Що відомо про Еріка Раміреса

У минулому сезоні чемпіонату Словаччини форвард зіграв у 35 матчах. Він забив 17 голів і зробив 8 результативних передач. Також Рамірес один раз виступав на полі за національну збірну Венесуели.

Влітку 2021 року у Еріка зірвався трансфер до казанського Рубіна через проблеми зі здоров’ям.

Джерело: ТаТоТаке

Фото: Ерік Рамірес