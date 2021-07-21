Відома тріатлоністка з Австралії Алекса Лірі під час тренування зазнала важких травм, зокрема в неї переломи ребер, лопатки та колапс легені. Після цього спортсменку ввели в штучну кому.
19-річна Алекса невдало впала з велосипеда під час тренування, вона зіткнулася з напарником.
Дівчина вилетіла на узбіччя та зазнала важких травм. Медики діагностували переломи лопатки, ребер і зап’ястя, а також струс мозку та колапс легені.
Тріатлоністку терміново доставили до лікарні. Там медики після огляду ухвалили рішення ввести дівчину в штучну кому.
За словами лікарів, є небезпека утворення тромбів у мозку дівчини.
Водночас мама Алекси повідомила, що лікарі прописали дочці антикоагулянти, бо інакше утворилися б згустки крові, які могли позбавити її життя.
У 2019-2020 роках Алекса Лірі вигравала юніорські чемпіонати Австралії. Також дівчина представляла країну у фіналі ITU World Triathlon Series 2019, де зайняла друге місце в класі U-19.
Джерело: news.com.au
Фото: Алекса Лірі