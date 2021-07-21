На Олімпійських іграх в Токіо зафіксували вже третій випадок коронавірусу серед спортсменів.

Позитивний тест на Covid-19 здав чеський гравець в настільний теніс Павло Сіручек, повідомила Федерація настільного тенісу Чехії.

Тепер спортсмен проходитиме регулярне медичне дослідження, його вже помістили на самоізоляцію.

Інші учасники збірної, які контактували в Павлом Сіручеком, проходять додаткові тести на виявлення коронавірусу.

Через це збірна Чехії з настільного тенісу виступатиме в неповному складі, її представлятимуть лише двоє гравців.

Bohužel, @olympijskytym hlásí další pozitivní výsledek PCR testu, který obdržel stolní tenista Pavel Širuček. Další sportovci a blízké kontakty jsou na kontrolních PCR testech. Děkujeme za trpělivost, o dalším stavu situace budeme brzy informovat. pic.twitter.com/ZpkPgoLcQb — Český ping-pong (@ceskypingpong) July 21, 2021

Це не перший випадок зараження коронавірусною інфекцією у Олімпійському містечку. Перші два також зафіксували у чеських спортсменів – Ондржея Перушича (гравця у пляжний волейбол) і тренера Симона Науша.

15 липня на самоізоляцію потрапила і українська веслувальниця Вікторія Ус.

Коронавірус у дівчини поки не підтвердили, але вона летіла в Токіо на одному борту з хворими на коронавірусу пасажирами.

Це виявили вже через шість днів після прильоту на Олімпійські ігри 2020.

Джерело: Федерація настільного тенісу Чехії