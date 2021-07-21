Українську бігунку Ольгу Ляхову не взяли на Олімпійські ігри у Токіо через нещодавні пологи. Аргументом стало те, що жінка нібито не могла за такий короткий час (три місяці) відновитися після народження дитини. Крім того, існує загроза зникнення молока.

Чому Ляхова не їде на Олімпіаду

Спеціалізація Ольги Ляхової – біг на 800 м. У 2019 році вона виконала норматив і отримала ліцензію. Після цього атлетка здобула низку перемог на європейських та вітчизняній аренах, готувалася до змагань у Кенії, але у травні раптово заявила про народження доньки.

Бігати Ляхова продовжувала до сьомого місяця вагітності. За місяць після пологів Ольга поступово почала повертатися до тренувань. Спортсменка зізнається, що її підготовку не можна було назвати ідеальною, однак брати участь в Олімпіаді вона планувала.

Пологи у жінки відбулися у травні, а уже через місяць вона повинна була вирушити на чемпіонат України, однак не змогла за цей час повернутися до минулої форми.

Це було однією з передумов для участі в Олімпіаді.

Без виступу на національних змаганнях поїздка до Токіо все одно могла відбутися. Для цього потрібно було виконання нормативу, що й зробила Ляхова. А також подання кандидатури тренерським штабом, у чому останні відмовили.

Передусім таке рішення обґрунтовують турботою про новонароджену дитину.

– Ольга ще годувала дитину молоком. А будь-яке надмірне навантаження може сприяти тому, що воно зникне. Треба думати про доньку, – заявив головний тренер збірної України Сергій Романчук.

Крім того, тренер підкреслив, що жінкам необхідно відновлюватися до року опісля народження дитини, а тренування, які проводила Ольга, годяться лише для підтримання форми.

Романчук також наголосив, що Ляхова не попередила завчасно про пологи та не надала результатів контрольних тренувань.

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Що про це каже спортсменка

Ляхова не заперечує факту ненадання результатів забігів, натомість пояснює – вона не змогла це зробити через відсутність у Кременчуку стадіону. Саме у цьому місті наразі проживає спортсменка.

Бігунка не розраховувала завоювати всі медалі на Олімпіаді, але хотіла, щоб її приклад був показовим для інших матерів.

– Я хотіла, аби мій приклад став мотивацією для всіх мам. Хотіла показати, що все можливо. Головне – вірити, що можна швидко відновитись.

Цього року на Олімпійських іграх у Токіо візьмуть участь три спортсменки, які нещодавно стали матерями. Дві з них народили цього року – в січні та березні.

Олімпійські ігри в Токіо триватимуть з 23 липня до 8 серпня. Цього року Україну представить найменша кількість спортсменів в історії виступів національної збірної на літніх іграх.

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Джерело: Суспільне

Фото: НОК