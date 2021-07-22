В Англії футбольний клуб Бідейл презентував першу в історії прозору форму (ФОТО)

У Великій Британії футбольний клуб Бідейл, який виступає в 11-му дивізіоні своєї країни, презентував нову оригінальну форму на наступний сезон із акцентом на статеві органи.

У команди з’явилось перше у світі прозоре екіпірування. Мета такої ідеї – привернення уваги суспільства до проблеми раку простати і яєчка.

Із акцентом на статеві органи: в Англії футбольний клуб презентував прозору форму / 2 фотографии

На світлині видно, що на футболках та шортах зображені білі стрілки, які вказують на чоловічі статеві органи.

У центрі форми (на грудях) є напис: Не забудь перевірити. Таким чином чоловіків закликають проходити тестування та обстеження.

Також Бідейл хоче зібрати £250 тис. для організації, яка займається боротьбою з раком простати у Великій Британії. Для цього вони продають прозоре екіпірування.

Нині клубу вдалося зібрати вже £200 тис. Вартість одного комплекту становить £5.

Спонсором команди Бідейл є компанія Heck, яка виготовляє сосиски.

Англійський клуб і раніше вражав своєю формою, на якій зображували: картопляне пюре, зелений горошок, та хот-доги з гірчицею і кетчупом.

Джерело: Бідейл

Фото: Бідейл