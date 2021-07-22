Олімпійська чемпіонка Барселони-1992, триразова чемпіонка світу, популярна гімнастка Оксана Чусовітіна йде зі спорту. Олімпійські ігри 2020 в Токіо стануть для неї останніми.

46-річна чемпіонка з Узбекистану, яку називають ще бабусею спортивної гімнастики, повідомила під час прес-конференції, що вирішила завершити олімпійську кар’єру після закінчення Олімпіади-2020 в Токіо.

Для Оксани це будуть рекордні восьмі Ігри в історії гімнастики.

– Я добре почуваюся тут. Однак це точно мої останні Ігри. Раніше я ніколи не казала: це моя остання Олімпіада. Та цього разу це дійсно, – сказала вона.

За словами Оксани, вона вирішили завершити свою кар’єру заради сина, який два роки тому перебрався до Італії.

– Я так вирішила, бо хочу проводити більше часу з сином. Він переїхав до Італії. Цього року вступив до університету. Я хочу бути поруч з ним, – пояснила спортсменка.

Уже завтра, 23 липня, відбудеться церемонія відкриття Олімпійських ігор 2020 у Токіо. Під час урочистого заходу Чусовітіна понесе пропор Узбекистану.

Що відомо про Оксану Чусовітіну

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У 2002 році спортсменка переїхала з Узбекистану до Німеччини через хворобу малолітнього сина Алішера.

У її сина діагностували лейкемію. Тож спортсменка вирішила відправити його на лікування до німецьких медиків.

Вартість лікування була для спортсменки нереальною – $120 тис.

Однак керівництво спортивного клубу Кельна, за який виступала Оксана, стали гарантами її кредиту. Також їй дали громадянство Німеччини і медичну страховку, що полегшувало лікування.

На Олімпіаді-2008 в Пекіні Оксана під німецьким прапором здобула срібло, а також дві медалі чемпіонатів світу і стала найкращою гімнасткою в Європі.

Однак у 2013 році Чусовітіна вирішила повернутися до Узбекистану і на цей момент проживає там.

Фото: Оксана Чусовітіна