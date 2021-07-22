Екс-футболістка збірної Англії і лондонського клубу Арсенал, телеведуча Алекс Скотт стане першою жінкою в історії, яка коментуватиме матчі у відеогрі від EA Sports FIFA 22.
36-річна професійна футболістка повідомила про те, що вона з’явиться в FIFA 22, на своїй сторінці у соцмережі.
– Це дуже важливий етап для FIFA, футболу, жінок та дівчат у всьому світі, – написала Алекс.
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За словами Скотт, це дуже важливо і для неї особисто як для професіонала.
Також футболістка наголосила, що бути частиною FIFA 22 – дійсно велика честь.
Що відомо про Алекс Скотт
Футбольна кар’єра жінки завершилася у 2018 році. Вона має 20-річний досвід у грі.
Останніми роками Алекс працювала експертом на телеканалах Sky Sports і BBC.
Скотт – шестиразова чемпіонка Англії і бронзова призерка чемпіонату світу 2015 року.
Коли вийде FIFA 22
FIFA 22 вийде 1 жовтня. Вона буде доступною на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series, Google Stadia.