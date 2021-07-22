Центральний захисник донецького Шахтаря Валерій Бондар та телеведуча Даша Савіна одружилися.

П’ять місяців тому футболіст зробив дівчині пропозицію, а 21 червня відбулася весільна церемонія.

Весілля зіграли у заміському комплексі неподалік столиці на березі Дніпра. Наречена обрала образ в стилі принцеси.

Валерій Бондар освідчився Даші Савіній у лютому. Біля пам’ятника засновникам Києва він залишив вогняний напис Виходь за мене.

На білосніжному весіллі із великою кількістю кришталю та тропічних квітів були присутні друзі і рідні молодят, які поділилися фото церемонії.

Наречена також показала місце проведення заходу і процес підготовки до цього свята.

Раніше дівчина зустрічалася із форвардом київського Динамо Владиславом Супрягою. Він із Бондарем разом вигравали Чемпіонат світу-2019 у складі збірної України U-20.

Футболіст Шахтаря був капітаном тієї команди.

Вибір Бондаря на початку його відносин із Дашею приголомшив багатьох фанатів і гравців Дніпра-1, за який Супряга виступав в минулому сезоні на правах оренди.

Фото: Дар’я Савiнa