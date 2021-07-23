Favbet назвав головні медальні шанси України на Олімпіаді

Олімпійські ігри в Токіо – головна спортивна подія другої половини літа. Церемонія відкриття відбудеться в п’ятницю, а наступного дня розіграють перші медалі. Збірну України представлять понад 150 спортсменів і багато хто здатен поборотися за золото.

П’ять років тому, на Олімпіаді в Ріо, Україна здобула 11 медалей, з яких дві золоті: Олег Верняєв у гімнастиці й Юрій Чебан у веслуванні.

У Токіо вони не виступлять (Чебан завершив кар’єру, а Верняєв дискваліфікований), але в Україні вистачає зірок спорту і їм цілком під силу завоювати 4-5 золотих медалей.

До такої події Favbet зобразив українських олімпійців в образі японських мультяшних героїв аніме. І проаналізував шанси на золоті медалі.

Ольга Харлан

Надії на золото пов’язуємо з Ольгою Харлан. На Олімпіаді в Пекіні їй було лише 17 років, але юна Ольга принесла Україні золото в командній шаблі. Відтоді Харлан золото не підкорялося, хоча медалі іншого ґатунку завойовувала в 2012 і в 2016 роках. Зараз Харлан – фаворит №1. Очікуємо її протистояння в фіналі проти росіянки Соф’ї Великої.

Олександр Хижняк

Після суперуспішної для України Олімпіади 2012 року і переходу в професіонали покоління Усика-Ломаченка-Берінчика, в Ріо Україна не взяла жодної медалі в боксі. На щастя, у нас з’явився Олександр Хижняк – чемпіон світу, Європи та Європейських ігор. Віримо в золото від нього.

Ярослава Магучіх

За останні роки в України з’явилося сильне покоління в стрибках у висоту. На Олімпіаді у нас максимальне представництво: Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко.

Найкращі шанси на золото у 19-річного вундеркінда Магучіх. У 17 років Ярослава взяла срібло дорослого чемпіонату світу. Відтоді вона перемагає практично у всіх турнірах. Магучіх – рекордсменка України і лідер сезону.

Жан Беленюк

У 2016 році Жан Беленюк взяв срібло на Олімпіаді в Ріо. Відтоді встиг стати народним депутатом, але спорту все одно приділяє достатньо уваги. На Чемпіонаті Європи-2021 Жан став лише третім, але Favbet впевнені, що до Олімпіади він набере найкращі кондиції.

Михайло Романчук

Головна сімейна пара в українському спорті – плавець Михайло Романчук та легкоатлетка Марина Бех. Обоє мають шанси на медалі Олімпіади, але від Михайла очікуємо золото. А може, і не одне. Адже він бере участь у двох дисциплінах: 800 м і 1500 м. В обох він один з фаворитів.

Відзначимо ще шпажиста Ігоря Рейзліна, каратистку Анжеліку Тергюгу (карате нарешті дебютує на Олімпіаді!), досвідчену Олену Костевич, яка брала золото в стрілянині з пістолета в далекому 2004 році, і звичайно, дзюдоїстку Дар’ю Білодід. Favbet вважає, що Дар’я принесе Україні першу медаль Олімпіади вже цієї суботи.

Не забуваємо і про зірку тенісу Еліну Світоліну. Зараз її думки пов’язані більше з сімейним життям, ніж з тенісом, але хочеться вірити, що на Олімпіаді Еліна зможе здивувати.

Підтримати наших спортсменів можна на сайті Favbet в розділі Олімпійські ігри.

Нас чекає два тижні свята спорту і віримо, що Україна на ньому точно не буде чужою.

Будь всередині Олімпіади з Favbet.