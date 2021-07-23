FAVBET розіграв Jaguar XE

13 липня завершився другий етап масштабної промо-кампанії від FAVBET Забивай голи — вигравай Jaguar XE, присвячений Євро-2020. За чотири попередні тижні було розіграно чотири Ford EcoSport та купу призів. А у фіналі — головний приз Jaguar XE.

Переможця визначили у прямому ефірі на YouTube-каналі FAVBET. Ведучим розіграшу став шоумен Євген Янович, а серед гостей — директор каналів Футбол Олександр Денисов, ведуча каналів Футбол Елла Іванюкович, коміки та учасники YouTube-проекту Львы на джипе Валентин Міхієнко та Андрій Лузан.

Олександр та Елла витягли щасливий номер власника Ford EcoSport. Ним став Дмитро з Хмельницького, який під час дзвінка, якраз був “всередині гри”, проходячи місію у відеогрі Call of Duty.

Валентин та Андрій визначили власника Jaguar XE. Ним став Ігор з Харкова.

— Кажіть, що вам потрібно? – спочатку напружено запитав чоловік.

Євген Янович одразу перейшов до діла та порадував щасливця перемогою Jaguar XE.

— Та годі. Серйозно? — все, що на радощах зміг сказати Ігор.

Чоловік не стримував емоції. Поділився, що вперше в житті щось виграв у промо-заході й одразу Jaguar XE.

У FAVBET переконані, що існують заради таких миттєвостей. Це філософія компанії – дарувати неймовірні емоції від гри, участі у промо-заходах та розіграшу призів.

Також у компанії нагадують, що незабаром стартує черговий етап промо-заходу з розіграшем Jaguar XE та Ford EcoSport. Тому саме час бути всередині гри з FAVBET.