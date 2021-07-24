У п’ятницю, 23 липня, пройшла церемонія відкриття 32-х літніх Олімпійськх ігор. Найбільше уваги привернув до себе Піта Тауфатофуа, спортсмен з маловідомої острівної держави Тонга.

Тауфатофуа став секс-символом на відкритті Олімпіади в Токіо, оголивши своє тіло.

Демонструючи свій м’язистий торс, обмазаний олією, 37-річний Піта харизматично ніс прапор держави, яку представляє на Іграх-2020.

Однак на спортсмену був тонганский традиційний одяг. Тауфатофуа був одягнений у бежеву таовалу (традиційна спідниця).

Також на ньому була коричнева койрова мотузка, до якої прикріпили флористичні в’язані аплікації з чорними нитками.

Водночас на ногах ніякого взуття не було.

Окрім того, Піта вдало зробив акцент на біцепсах та щиколотках, прикрасивши ноги й руки коричневими пов’язками.

На шиї у нього було тонганске намисто, на обличчі — біла захисна маска з прапором своєї держави.

На Олімпіаді 2020 Тауфатофуа братиме участь у змаганнях з тхеквандо.

Цікаво, що це не перший гарячий виступ Тауфатофуа. Присутність на Олімпійських іграх з оголеним торсом, обмазаним олією, у нього це вже як традиція.

Збірна королівства Тонги десятий раз поспіль бере участь в Іграх. Цього річ у Токіо команду представляють шість спортсменів, серед них Піта Тауфатофуа.