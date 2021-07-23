Пляжний футбол: Україна подасть заявку на проведення чемпіонату світу

Україне може згодом подати заявку до ФІФА на проведення чемпіонату світу з пляжного футболу.

Про це повідомив президент УАФ Андрій Павелко.

Українська асоціація футболу (УАФ) вирішила створити робочу групу, яка займеться деталями подачі відповідного документу на проведення пляжного чемпіонату світу.

До складу цієї групи увійдуть представники УАФ, Асоціації пляжного футболу України та інші експерти.

Потенційно Одеса може стати містом проведення чемпіонату.

Водночас Київ, Дніпро та Івано-Франківськ можуть стати запасними локаціями та місцем розташування тренувальних баз учасників.

– Ці міста вже мають певну інфраструктуру з пляжного футболу, – зазначив Павелко.

За його словами, у всіх чотирьох містах планується найближчим часом удосконалити матеріальну базу, необхідну для проведення турніру.

Цьогорічний чемпіонат світу триватиме з 19 до 29 серпня у Росії. Українській збірній заборонили їхати на турнір.

Тож замінить на цих змаганнях нашу країну Швейцарія.

23 липня у Києві на Гідропарк-Арені стартує розіграш Кубку Незалежності з пляжного футболу.

За нього змагатимуться команди з України, Туреччини, ОАЕ та Оману. Вони розіграють трофей у форматі одноколового турніру.

Джерело: УАФ

Фото: АПФУ