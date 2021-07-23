Президент Володимир Зеленський підтримав українських спортсменів, які повинні виступити на Олімпійських іграх в Токіо. Він побажав їм успіхів на Олімпіаді.

Глава держави записав відеозвернення для українських спортсменів.

– Дорогі олімпійці, якби вам сказали, що у світі існує хтось, кому під силу об’єднати 10 міст на різних континентах, в 10-и часових поясах, за тисячі кілометрів один від одного, ви би повірили? Сподіваюсь так, бо у себе треба вірити. Бо цей хтось – це сами ви, наші олімпійці. Завдяки яким ще не вмерла України підіймала наш синьо-жовтий прапор в різних куточках планети. На жаль, ця Олімпіада пройде за порожніх трибун, але будьте впевнені – не з порожніми серцями. Це серця всіх українців, які вболівають за вас вдома, і вірять у вашу перемогу, – сказав президент.

Він також побажав олімпійцям завоювати нагороди та повернутися в Україну без травм.

– Вірю, що ви подаруєте нам те, що дорожче від золота, срібла і бронзи – це емоції від перемоги. Гордість бути українцем, щастя бути українцем. Миті, які назавжди залишаються у нашому великому, понад 45-мільйонному сімейному альбомі. Давайте поповнимо цей альбом. Ми у вас віримо. Ми за вас вболіваємо і чекаємо золото в Україні. А наше золото – це всі олімпійці України у Токіо. Вище, швидше, сильніше! І без травм! Слава Україні!, – сказав президент.

Нагадаємо, сьогодні, 23 липня, проходить урочисте відкриття 32-х Літніх Олімпійських ігор-2020 у Токіо, які триватимуть до 8 серпня.

Це найпрестижніші спортивні змагання у світі, в яких в цьому році візьме участь понад 11 тис. спортсменів з 205 країн.

Про головні факти про Олімпіаду-2020 у Токіо читайте в нашому матеріалі.