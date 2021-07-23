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Факти / Спорт
Максим Зайченко |

Тепер з Кримом: на сайті Олімпіади-2020 змінили карту України

крым токио

На офіційному сайті Олімпійських ігор в Токіо виправили карту України, де Крим був відділений від України кордоном. 

Напередодні користувачі помітили, що на сайті Олімпіади-2020 в розділі Розклад і результати в нижньому правому куті є вікно під назвою Olympics Cheer Zone. Там була зображена карта світу з Кримом, відокремленим від України кордоном. Це вікно створили для того, щоб уболівальники різних країн могли познайомитися і поспілкуватися за допомогою відеозв’язку.

Міністерство закордонних справ дало вказівку посольствам України у Швейцарії та Японії розібратися в цьому інциденті. 

Через кілька годин вікно Olympics Cheer Zone зникло з сайту, а наступного дня знову з’явилося, але вже з правильною картою України.

На сайті Олімпіади-2020 оновили карту України
На сайті Олімпіади-2020 оновили карту України
На сайті Олімпіади-2020 оновили карту України
На сайті Олімпіади-2020 оновили карту України
Тепер з Кримом: на сайті Олімпіади-2020 змінили карту України / 2 фотографии

Водночас на сайті Олімпіади, в соцмережах або на сайті МЗС Японії немає будь-яких вибачень за цей інцидент. 

Читайте
Олімпіада-2020: як проводжали збірну України у Токіо

Джерело: Olympics.com

Фото: Olympics.com

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