На сайті Олімпіади-2020 оновили карту України

На офіційному сайті Олімпійських ігор в Токіо виправили карту України, де Крим був відділений від України кордоном.
Напередодні користувачі помітили, що на сайті Олімпіади-2020 в розділі Розклад і результати в нижньому правому куті є вікно під назвою Olympics Cheer Zone. Там була зображена карта світу з Кримом, відокремленим від України кордоном. Це вікно створили для того, щоб уболівальники різних країн могли познайомитися і поспілкуватися за допомогою відеозв’язку.
Міністерство закордонних справ дало вказівку посольствам України у Швейцарії та Японії розібратися в цьому інциденті.
Через кілька годин вікно Olympics Cheer Zone зникло з сайту, а наступного дня знову з’явилося, але вже з правильною картою України.
Водночас на сайті Олімпіади, в соцмережах або на сайті МЗС Японії немає будь-яких вибачень за цей інцидент.
Джерело: Olympics.com
Фото: Olympics.com