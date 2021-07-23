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Факти / Спорт
Абрамова Юлія |

Вперед до перемог: Андрій Шевченко тепло привітав українських спортсменів на Олімпіаді-2020

збірна україни олімпіада

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко побажав успіху українській збірній на Олімпіаді-2020.

Шевченко звернувся до спортсменів зі своєї сторінки у Facebook.

– У день відкриття 32-их літніх Олімпійських Ігор бажаю успіху усім українським атлетам, які захищають честь нашої країни у Токіо. Вперед до перемог, – написав тренер української збірної з футболу.

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Розклад змагань на Олімпійських іграх 2020 у Токіо

Сьогодні, 23 липня відбулася церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор 2020. Спортивні змагання проходитимуть до 8 серпня у японській столиці Токіо.

Святкове шоу через пандемію коронавірусу проходило без глядачів. На трибуни допустили менше тисячі осіб – лише офіційних осіб і спонсорів Ігор.

Скоротили й делегації спортсменів від кожної країни, що з’являлися на параді.

Олімпіаду відкрив імператор Японії Нарухіто. Цікаво, що його дід Хірохіто відкривав Ігри в Токіо-1964 і Саппоро-1972, а батько Акіхіто – в Нагано-1998.

Прапороносцями збірної України на церемонії відкриття стали спортсменка із кульової стрільби Олена Костевич і шпажист Богдан Нікішин.

Вперед до перемог: Андрій Шевченко тепло привітав україньких спортсменів на Олімпіаді-2020

Перші комплекти медалей розіграють на Олімпіаді 2020 у суботу, 24 липня.

Цього року у змаганнях візьмуть участь спортсмени з понад 200 країн.

Національні олімпійські збірні змагатимуться за медалі у 33 видах спорту та 50 дисциплінах. Збірна України цього року представлена у складі 157 осіб.

Збірна України на Олімпіаді в Токіо

Цього року в Олімпіаді від України візьме участь найменша кількість учасників за всю історію виступів на літніх Іграх.

У липні стало відомо, що на Олімпійські ігри не поїде відомий гімнаст Олег Верняєв. Його не допустили через допінг та дискваліфікували на чотири роки. Спортсмен планує оскаржити таке рішення.

За призове місце та медаль українських олімпійців чекає фінансова нагорода від держави – до $150 тис.

Україні прогнозують 14-те місце на Олімпіаді та 21 медаль. Серед претендентів на перемогу – Жан Беленюк, Еліна Світоліна, Ярослава Магучіх, Ольга Харлан, Олександр Хижняк та інші.

Фото: Getty Images

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