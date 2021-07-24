Лише початок: Зеленський привітав Білодід з бронзовою медаллю Олімпіади

Президент України Володимир Зеленський привітав Дарину Білодід із завоюванням бронзової медалі на XXXII Олімпійських іграх, які цими днями проходять в Токіо.

Дзюдоїстка, перемогла ізраїльську спортсменку Ширу Рішон та принесла Україні першу нагороду в медальному заліку.

– Вірю, що ця нагорода покладе гарний початок успіхам українських олімпійців на змаганнях! Пишаємося наполегливістю Дар’ї! Твоє олімпійське золото ще попереду, – написав Зеленський на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Нагадаємо, ще одну медаль для України міг виграти Павло Коростильов, який зайняв четверте місце в стрільбі з пневматичної зброї на дистанції 10 метрів.

Українець знаходився на другому місці, проте останнім пострілом вибив лише 8,4 очка.

Це дозволило представникам Сербії та Китаю обійти Коростильова, позбавивши його медалі.