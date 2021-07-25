Сьогодні завершився перший змагальний день у рамках Олімпійських ігор 2020 у Токіо. За підсумками кваліфікаційних змагань, українські гімнасти вийшли у фінал командного багатоборства.

Про це повідомив НОК України та олімпійська команда на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Так, Євген Юденков, Петро Пахнюк, Ілля Ковтун та Ігор Радівілов набрали 247,492 бала. Таким чином вони вибороли восьму путівку в фінал командного багатоборства.

Крім цього, Пахнюк та Ковтун кваліфікувалися у фінал індивідуальної абсолютної першості. Водночас Пахнюк матиме шанс вибороти нагороду за вправи на паралельних брусах.

Напередодні українська дзюдоїстка Дар’я Білодід виборола бронзову медаль на Олімпійських іграх 2020, які наразі проходять у Токіо.

Вони триватимуть до 8 серпня. Під час спортивних змагань розіграють 11 комплектів медалей серед найкращих гравців зі всього світу.

Фото: НОК України