Український боксер Василь Ломаченко (15-2, 11 КО) став лідером у рейтингу WBO у легкій вазі.
На другій позиції опинився австралієць Джордж Камбосос-молодший. Його Ломаченко випередив у рейтингу.
Топ-3 замикає ще один українець Денис Берінчик (15-0; 8 КО).
До п’ятірки найкращих також увійшов Еммануель Тагое із Гани, який обійняв четвертий рядок, а також Джейкоб Енг з Австралії.
Чемпіоном світу за версією WBO є американець Теофімо Лопес (16-0; 12 КО).
Денис Берінчик переміг колишнього бійця UFC Артема Лобова у бою на голих кулаках.
Топ-5 рейтинга WBO в легком весе
Чемпіон – Теофімо Лопес (США)
- Василь Ломаченко (Україна)
- Джордж Камбосос-молодший (Австралія)
- Денис Берінчик (Україна)
- Еммануель Тагое (Гана)
- Джейкоб Енг (Австралія).
Джерело: WBO