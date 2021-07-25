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Факти / Спорт
Абрамова Юлія |

Василь Ломаченко очолив рейтинг всесвітньої боксерської організації WBO

Василь Ломаченко

Український боксер Василь Ломаченко (15-2, 11 КО) став лідером у рейтингу WBO у легкій вазі.

На другій позиції опинився австралієць Джордж Камбосос-молодший. Його Ломаченко випередив у рейтингу.

Топ-3 замикає ще один українець Денис Берінчик (15-0; 8 КО).

До п’ятірки найкращих також увійшов Еммануель Тагое із Гани, який обійняв четвертий рядок, а також Джейкоб Енг з Австралії.

Чемпіоном світу за версією WBO є американець Теофімо Лопес (16-0; 12 КО).

Денис Берінчик переміг колишнього бійця UFC Артема Лобова у бою на голих кулаках.

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Топ-5 рейтинга WBO в легком весе

Чемпіон – Теофімо Лопес (США)

  1. Василь Ломаченко (Україна)
  2. Джордж Камбосос-молодший (Австралія)
  3. Денис Берінчик (Україна)
  4. Еммануель Тагое (Гана)
  5. Джейкоб Енг (Австралія).

Джерело: WBO

Фото: Dreamstime

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