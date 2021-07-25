Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт
Юлія Захарченко |

Хоче відпочити: українка Білодід вирішила призупинити спортивну кар’єру

Дар'я Білодід

Бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо Дар’я Білодід вирішила взяти паузу в спортивній кар’єрі. Наразі не відомо, коли саме дзюдоїстка повернеться у спорт.

Про це заявив батько та тренер призерки Геннадій Білодід в інтерв’ю одному з українських телеканалів. За його словами, спортсменка хоче відпочити.

Він зазначив, що не знає, скільки часу триватиме відпочинок. Батько дівчини вважає, що тренування можна продовжити, коли у неї знову з’явиться бажання.

– Коли відпочине, тоді можна продовжити. Два, три, чотири місяці, пів року, не знаю. Буде видно за її станом, – сказав тренер української дзюдоїстки.

За даними Національного олімпійського комітету, Білодід повернеться в Україну вранці 27 липня.

24 липня на Олімпійських іграх 2020 у Токіо українка Дар’я Білодід здобула бронзову медаль, яка стала першою для України у цих спортивних змаганнях. Це перша нагорода для нашої держави у жіночому дзюдо.

Читайте
У Києві розгорнули дві фан-зони для перегляду Олімпійських ігор

Фото: Getty Images

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка