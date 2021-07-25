Хочу допомогти хлопцям: Рейзлін націлився ще на одну медаль Олімпіади 2020

Другий бронзовий призер України на Олімпійських іграх в Токіо Ігор Рейзлін зізнався, що не очікував потрапити до четвірки фіналістів.
Спортсмен додав, що дуже засмутився після поразки у півфіналі, проте зміг налаштувати себе й завоювати бронзову медаль.
– Кожен спортсмен їде на змагання з бажанням отримати медаль. Зараз не можу описати свої емоції, оскільки ще не до кінця усвідомив важливість цього досягнення, – розповів Рейзлін.
За словами українця, він не планує зупинятися на досягнутому та хоче завоювати ще одну медаль і таким чином допомогти своїй збірній в командних змаганнях.
Шпажист присвятив свою медаль сім’ї – батьку й тренеру Дмитру Рейзліну, мамі, дружині та дітям, які його найбільшими шанувальниками.
Спортсмен також висловив подяку всім українцям, моральна підтримка яких дозволила йому відчувати себе впевнено на Олімпіаді в Токіо.
Нагадаємо, напередодні українська дзюдоїстка Дарина Білодід в бою з ізраїльтянкою Широю Рішоні завоювала бронзу Олімпійських ігор 2020.
Олімпійська медаль стала для 20-річної спортсменки першою за час спортивної кар’єри.
В свою чергу українець Артем Лесюк пробився до чвертьфіналу, де не зміг здолати французького дзюдоїста Луку Мкхейдзе.