На Олімпіаді-2020 виявили коронавірус у спортсмена після участі в змаганнях

На Олімпіаді коронавірус вперше виявили у спортсмена, який брав участь в змаганнях. Ним став 21-річний весляр з Нідерландів Фінн Флорін.

Спортсмен – перший атлет на Олімпійських іграх в Токіо, у якого підтвердили коронавірусну інфекцію після участі в змаганнях.

23 липня після участі в чоловічих перегонах Флорін здав тест на коронавірус, що показав позитивний результат.

Вісляр став четвертим. І цього результату було б цілком недостатньо для виходу у чвертьфінал. Сьогодні він мав взяти участь у втішному заїзді з шансом пройти кваліфікацію.

Через позитивний тест Фінн Флорін пішов на карантин і вже не буде брати участь в Олімпіаді-2020.

Перед тим, як здавати тест на коронавірус, спортсмен проживав один в кімнаті в олімпійському селищі. Він контактував лише з учасниками команди Нідерландів з веслування.

Напередодні організатори Олімпійських ігор 2020 заявили, що місцевий уряд може закрити Олімпіаду, якщо кількість випадків Covid-19 серед учасників ігор збільшуватиметься.

Поки найбільша кількість померлих від коронавірусу за добу – у Тунісі. Там 317 летальних випадків. У країні виявили 5 624 нових випадків коронавірусу. Уряд висловив стурбованість щодо поширення хвороби.

Джерело: Кіодо