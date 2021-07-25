Протягом другого змагального дня літніх Олімпійських ігор 2020 в Токіо було розіграно 18 комплектів медалей.

Лідерство продовжує утримувати збірна Китаю, чиї спортсмени вже завоювали 11 медалей – шість золотих, одну срібну та п’ять бронзових, повідомляється на сайті Олімпійських ігор.

На другому місці залишилася японська збірна, чиї спортсмени отримали п’ять золотих і одну бронзову медаль.

На третє місце піднялася збірна Сполучених Штатів Америки, що провалила перший змагальний день. На її рахунку чотири золотих, дві срібних та дві бронзові медалі.

Також до першої п’ятірки увійшли збірні Кореї та олімпійських спортсменів із Росії. У перших в активі дві золоті та три бронзові медалі, а у других – одне золото, два срібла й чотири бронзи.

Збірна Італії, яка за підсумками першого дня знаходилася на другому місці, опустилася на шосту сходинку. У десятку на сьогоднішній день також входять Австралія, Франція, Угорщина та Туніс.

Українці на даний момент змогли завоювати лише дві бронзи і знаходяться на 31 місці, яке ділять з Туреччиною, Казахстаном і Німеччиною.

Літня Олімпіада в Токіо стартувала 23 липня. У змаганнях збірна України братиме участь 158 атлетів, які представляють 25 видів спорту. Це вже сьома Олімпіада за час Незалежності України.

Олімпійські ігри в Токіо повинні були відбутися в минулому році, однак вони були перенесені на 2021 рік через пандемію коронавірусу.

Скільки видів спорту представлено на Олімпіаді

На Олімпійських іграх в Токіо спортсмени змагатимуться у 33 видах спорту та 50 дисциплінах. Загалом на Іграх-2020 буде розіграно 339 комплектів медалей. Цього року організатори додали нові види спорту – серфінг, карате, скелелазіння та скейтбординг.

Найпопулярнішими видами спорту на Олімпіаді є легка атлетика, змагання з якої проходитимуть майже щодня, плавання та гімнастика. Факти ICTV зібрали головні факти про Олімпійські ігри 2020 у Токіо.