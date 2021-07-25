Еліна Світоліна перемогла в одиночному розряді на Олімпіаді-2020 на Токіо. Зоряна українська тенісистка здобула перемогу в трьох партіях над Лаурою Зігемунд з Німеччини (6: 3, 5 : 7, 6: 4).

Тенісистки вперше зустрілися на корті, але обидві брали участь у змаганнях чвертьфіналу попередніх Ігор 2016 в Ріо. Тоді Світоліна програла Петрі Квітовій із Чехії, а Зігемунд поступилася майбутній олімпійській чемпіонці Моніці Пуїг з Пуерто-Ріко.

Матч тривав під сонцем при температурі +32 градуси.

Тенісистки одна за одною віддавали гейми на своїх подачах.

Тож, Світоліна впоралася і довела партію до перемоги.

Напруженим був і другий сет, який тривав 78 хвилин. Суперниця українки зрівняла рахунок. Взявши нетривалу паузу, у вирішальній партії наша співвітчизниця довела таки тригодинний матч до підсумкової перемоги – 6: 3, 5: 7, 6: 4.

Сьогодні перша ракетка світу Ешлі Барті в першому колі Олімпіади програла іспанці Сарі Соррібес-Тормо – 4: 6, 3: 6.

У парному розряді українські тенісистки Надія і Людмила Кіченок виграли свій перший матч, перемігши пару Саня Мірза / Анкіта Райна з Індії.