Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт
Юлія Захарченко |

Український шпажист Ігор Рейзлін вийшов у півфінал Олімпіади-2020

Український шпажист Ігор Рейзлін вийшов у півфінал Олімпіади-2020

Український шпажист Ігор Рейзлін вийшов у 1/2 фіналу чоловічого турніру у шпазі на Олімпійських Іграх 2020, які зараз проходять у Токіо.

Результат українського спортсмена – історичний. Україна ніколи до цього не проходила у півфінал одиночного турніру з чоловічої шпаги на Олімпійських іграх.

Загалом Україна вперше за 17 років пройшла у півфінал з чоловічого фехтування. На змаганнях, які проходили у 2004 році, українець Владислав Третяк виборов бронзову медаль у шаблі.

Ігор Рейзлін переміг двох титулованих представників Швейцарії Беньяміна Штеффена та Макса Хайнцера. Він примусив скласти зброю головну сенсацію турніру – 18-річного Мохамеда Ель-Сайєда, який представляв Єгипет.

Таким чином український шпажист вийшов в 1/2 фіналу Олімпійських ігор 2020. Спортсменові протистоятиме у поєдинку француз Роман Каннон.

Змагання між паралімпійцями розпочнуться сьогодні о 13.25. Наразі у Києві розгорнули дві фан-зони, на яких можна подивитися Олімпійські ігри. Вони працюють для українців до завершення Олімпіади у Токіо – до 8 серпня.

Читайте
Олімпійські ігри 2020: Китай очолив медальний залік у перший змагальний день

Джерело: НОК України

Фото: НОК України

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка