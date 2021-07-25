Український шпажист Ігор Рейзлін вийшов у 1/2 фіналу чоловічого турніру у шпазі на Олімпійських Іграх 2020, які зараз проходять у Токіо.

Результат українського спортсмена – історичний. Україна ніколи до цього не проходила у півфінал одиночного турніру з чоловічої шпаги на Олімпійських іграх.

Загалом Україна вперше за 17 років пройшла у півфінал з чоловічого фехтування. На змаганнях, які проходили у 2004 році, українець Владислав Третяк виборов бронзову медаль у шаблі.

Ігор Рейзлін переміг двох титулованих представників Швейцарії Беньяміна Штеффена та Макса Хайнцера. Він примусив скласти зброю головну сенсацію турніру – 18-річного Мохамеда Ель-Сайєда, який представляв Єгипет.

Таким чином український шпажист вийшов в 1/2 фіналу Олімпійських ігор 2020. Спортсменові протистоятиме у поєдинку француз Роман Каннон.

Змагання між паралімпійцями розпочнуться сьогодні о 13.25. Наразі у Києві розгорнули дві фан-зони, на яких можна подивитися Олімпійські ігри. Вони працюють для українців до завершення Олімпіади у Токіо – до 8 серпня.

Джерело: НОК України

Фото: НОК України