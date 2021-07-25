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Факти / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

Зі сльозами на очах: узбецька гімнастка завершила кар’єру після восьмої Олімпіади

Оксана Чусовитина

46-річна узбецька гімнастка Оксана Чусовітіна прийняла рішення завершити спортивну кар’єру після свого виступу на Олімпіаді в Токіо.

Олімпіада в Токіо стала для неї восьмою, що є абсолютним світовим рекордом.

– Тепер уже все. Повертатися більше не буду. У мене стільки справ, час надолужувати згаяне. Спасибі велике, що вболівали за мене. Прощавайте, – сказала Чусовітіна зі сльозами на очах.

При цьому спортсмени, тренери та вболівальники інших країн, які стояли поруч, аплодували їй.

Гімнастка зайняла 11 місце у кваліфікаційних змаганнях, і не змогла пробитися до фіналу. Серед суперниць, яким вона програла, були 16-річні дівчата, які народилися вже після третьої участі узбечки на Олімпійських іграх.

Чусовітіна завоювала золото Олімпіади-1992 у Барселоні, де виступала в складі збірної країн колишнього СРСР, а також срібло Олімпіади-2008 в складі збірної Німеччини.

46-річна спортсменка має в своєму активі три перемоги та вісім медалей Чемпіонатів світу з гімнастики, а також золоту та три срібні медалі на Чемпіонатах Європи.

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Крім того, Чусовітіну внесена до книги рекордів Гіннеса, як єдину гімнастку, якій вдалося взяти участь у восьми Олімпіадах.

Саме вона мала нести прапор збірної Узбекистану на церемонії відкриття, проте Національний олімпійський комітет країни в останній момент її замінив.

Фото: НОК Узбекистану

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