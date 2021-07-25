Зі сльозами на очах: узбецька гімнастка завершила кар’єру після восьмої Олімпіади

46-річна узбецька гімнастка Оксана Чусовітіна прийняла рішення завершити спортивну кар’єру після свого виступу на Олімпіаді в Токіо.

Олімпіада в Токіо стала для неї восьмою, що є абсолютним світовим рекордом.

– Тепер уже все. Повертатися більше не буду. У мене стільки справ, час надолужувати згаяне. Спасибі велике, що вболівали за мене. Прощавайте, – сказала Чусовітіна зі сльозами на очах.

При цьому спортсмени, тренери та вболівальники інших країн, які стояли поруч, аплодували їй.

Гімнастка зайняла 11 місце у кваліфікаційних змаганнях, і не змогла пробитися до фіналу. Серед суперниць, яким вона програла, були 16-річні дівчата, які народилися вже після третьої участі узбечки на Олімпійських іграх.

Oksana Chusovitina, gimnasta de artística con más participaciones en unos JJOO. ¡Eres admirable! Faltó el pabellón lleno aplaudiendo tu hazaña pero desde casa el mundo se rindió a tus pies. ♥️.#tokyo2020 #OksanaChusovitina pic.twitter.com/hwRqMUluMA — ???????????????????????????????? ???????????? (@almudenacid) July 25, 2021

Чусовітіна завоювала золото Олімпіади-1992 у Барселоні, де виступала в складі збірної країн колишнього СРСР, а також срібло Олімпіади-2008 в складі збірної Німеччини.

46-річна спортсменка має в своєму активі три перемоги та вісім медалей Чемпіонатів світу з гімнастики, а також золоту та три срібні медалі на Чемпіонатах Європи.

Крім того, Чусовітіну внесена до книги рекордів Гіннеса, як єдину гімнастку, якій вдалося взяти участь у восьми Олімпіадах.

Саме вона мала нести прапор збірної Узбекистану на церемонії відкриття, проте Національний олімпійський комітет країни в останній момент її замінив.

Фото: НОК Узбекистану