Український фехтувальник Ігор Рейзлін у неділю, 25 липня, здобув для України бронзову медаль на Олімпійських іграх-2020 у Токіо.

Рейзлін уперше в історії виступів національної збірної на Олімпіаді здобув нагороду в чоловічих змаганнях з фехтування. Українець у боротьбі за бронзу переміг італійця Андреа Сантареллі.

Що відомо про професійну кар’єру та особисте життя Ігоря Рейзліна, читайте у матеріалі.

Ігор Рейзлін – що відомо про бронзового призера Олімпіади в Токіо

Ігорю Рейзліну 36 років. Він почав фехтувати ще у восьмирічному віці в Ізмаїлі Одеської області. З цим видом спорту його познайомили батьки – тренери з фехтування.

Батько Рейзліна Дмитро – відомий тренер та заслужений майстер спорту, досі продовжує тренувати сина.

У 2004 році Ігор Рейзлін став бронзовим призером на Кубку світу у Словаччині, а у 2019 році – у Німеччині.

Бронзу в командній шпазі спортсмен здобув у 2009 році, виступаючи на Літній універсіаді в Белграді. Згодом Рейзлін разом із командою виборов срібло на Чемпіонаті Європи у Лейпцигу.

У 2017 році фехтувальнику дісталася індивідуальна бронза на Кубку світу у Швейцарії. Вагомим став для Ігоря Рейзліна Чемпіонат світу-2019 у Будапешті. Там він став бронзовим призером в індивідуальній шпазі, та срібним – у командній.

У 2021 році йому вдалося здобути золоту медаль Кубку світу у Росії, де він переміг чинного чемпіона.

Цього року шпажист уперше у професійній кар’єрі вирушив на Олімпійські ігри, де здобув сенсаційну перемогу для України. Рейзлін став єдиним українцем, який вийшов у півфінал, де програв Роману Каннону – представнику Франції.

У боротьбі за бронзу українець перевершив італійця Андреа Сантареллі з рахунком 15:12.

– Головне не те, скільки разів ти падаєш, а те, як часто ти піднімаєшся після цього, – саме так звучить девіз Рейзліна.

Ігор Рейзлін – лейтенант Збройних сил України, наразі він проживає у Києві та разом з дружиною виховує двох синів.

Олімпійські ігри в Токіо розпочалися 23 липня. Триватимуть змагання до 8 серпня. Збірна України цього року представлена 157 спортсменами. Першу медаль для збірної здобула дзюдоїстка Дарія Білодід.