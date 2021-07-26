Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула другу перемогу в одиночному розряді на Олімпіаді 2020 в Токіо. Перша ракетка України обіграла Айлу Томлянович з Австралії.

Українка обіграла Томлянович у поєдинку другого кола з результатом – 4:6, 6:3, 6:4 на користь Еліни.

У першому сеті Світоліна тримала першість, але потім програла чотири гейми поспіль. Вирівняти ситуацію вдалося у другому сеті.

Спочатку Світоліна поступалася суперниці з рахунком 1:3, але в підсумку виграла завдяки п’яти взятим геймам – 6:3. Тепер Еліна Світоліна побореться за вихід до чвертьфіналу з Марією Саккарі з Греції.

25 липня Еліна Світоліна перемогла в одиночному розряді на Олімпіаді-2020 на Токіо. Українська тенісистка здобула перемогу в трьох партіях над Лаурою Зігемунд з Німеччини (6:3, 5:7, 6:4).

Також 26 липня перемогою відзначилися сестри Надія та Людмила Кіченок. Вони пройшли до чвертьфіналу в парному розряді з тенісу на Олімпіаді в Токіо, обігравши італійських спортсменок.