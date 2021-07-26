Українська фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан залишає Олімпійські ігри в Токіо після сенсаційної поразки в 1/16 фіналу проти представниці Китаю Ян Хен’ю – 12:15. Вона вважалася однією з головних претенденток на золоту медаль.

Для Харлан це перша Олімпіада, на якій вона не отримала нагороду.

В Instagram вона вже відреагувала на свою поразку, заявивши, що не змогла впоратися з емоціями.

– Чи розчарувала чи саму себе? Так. Чи відчуваю я себе слабкою? Так. Чи винен у цьому хтось крім мене? Ні. Ми самі господарі своєї долі та життя. Сьогодні я не змогла впоратися саме з емоціями… Іноді емоції керують нами, – написала Харлан.

Вона зазначила, що також позначилася відсутність змагальної практики.

– Півтора року без змагальної практики – мабуть, вплинуло на мене. Для того, щоб відчувати себе впевненою, мені потрібно вигравати, відчувати змагання, адреналін. Цього мені дуже сильно не вистачає. Те, що було сьогодні, важко назвати фехтуванням. Таке буває. Дуже шкода, що сьогодні саме цей день, – написала спортсменка.

Харлан також заявила, що хоче взяти паузу в спорті, проте точних термінів не назвала.

– Зараз я дуже хочу відпочити… морально. Хочу пожити життя без шаблі. Хочу прокидатися і не думати, скільки днів залишилося до Олімпіади. Втомилася…, – повідомила українська фехтувальниця.

Для Харлан це перша в кар’єрі Олімпіада без медалі. У Пекіні у 2008 році вона стала олімпійською чемпіонкою в командній шаблі, а з Лондона у 2012 році привезла особисту бронзу. На Олімпіаді в Ріо у 2016 році спортсменці вдалося завоювати відразу дві нагороди – особисту бронзу і командне срібло.

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Джерело: Ольга Харлан

Фото: Ольга Харлан