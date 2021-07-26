Олімпіада-2020: фехтувальниця Харлан вибула на першому етапі змагань

На Олімпіаді-2020 у Токіо відома українська фехтувальниця Ольга Харлан, яка має в своєму активі чотири олімпійські медалі минулих років, програла в індивідуальному турнірі шаблісток у 1/16 фіналу, поступившись китаянці Хеньюй Ян.

Початок поєдинку був багатообіцяючим, українка була попереду – 6:2, але потім Ян перехопила ініціативу. Підсумковий результат турніру – 15:12.

Тож Ольга Харлан вибуває зі змагань на Олімпійських іграх-2020 у Токіо.

На Олімпійських іграх-2008 у Пекіні Харлан здобула золото для України у квартеті з Оленою Хомровою, Галиною Пундик та Ольгою Жовнір.

На Олімпіаді-2012 завоювала бронзову медаль, а на Ріо-2016 довела кількість власних олімпійських медалей до чотирьох. Так, у команді разом із Аліною Комащук, Оленою Кравацькою і Оленою Вороніною Харлан, поступившись у фіналі росіянкам, здобула срібну нагороду. А в особистій першості стала третьою, поступившись у півфіналі росіянці Яні Єґорян.

Джерело: olympics.com