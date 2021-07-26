Сестри Надія та Людмила Кіченок пройшли до чвертьфіналу в парному розряді з тенісу на Олімпіаді в Токіо. Вони перемогли італійських спортсменок.

Про це повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

Українські тенісистки здобули перемогу над Сарою Еррані та Джасмін Паоліні з Італії – 7: 6 (7: 4); 6: 2. Ця перемога вивела їх в ¼ фіналу Олімпійських ігор в Токіо.

Скільки видів спорту представлено на Олімпіаді

Олімпіада в Токіо стартувала 23 липня. Спортсмени змагатимуться в 33 видах спорту і 50 дисциплінах. Всього на цих Олімпійських іграх розіграють 339 комплектів медалей.

Читайте Розклад змагань на Олімпійських іграх 2020 у Токіо

Організатори також додали нові види спорту – карате, серфінг, скелелазіння і скейтбординг.

Найпопулярнішими видами спорту на Олімпіаді є: легка атлетика, змагання з якої проходитимуть майже щодня, плавання і гімнастика. Факти ICTV зібрали головні факти про Олімпійські ігри 2020 у Токіо.

Джерело: НОК України

Фото: НОК України