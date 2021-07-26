23 липня відкрилися Олімпійські ігри 2020. Спортивні змагання проходитимуть до 8 серпня у японській столиці Токіо.

Перші комплекти медалей розіграли на Олімпіаді-2020 у суботу, 24 липня.

Факти ICTV підготували для вас розклад Олімпіади-2020, де змагатимуться наші 158 олімпійців у 25 видах спорту.

Олімпіада 2020 в Токіо – розклад змагань

24 липня (11 комплектів медалей)

2.30 – 10.30. Кульова стрільба. Чоловіки стрілятимуть з пістолета на 10 м (Олег Омельчук, Павло Коростильов). Жінки – з гвинтівки на 10 м.

Чоловіки стрілятимуть з пістолета на 10 м (Олег Омельчук, Павло Коростильов). Жінки – з гвинтівки на 10 м. 5.00 – 12.15. Велоспорт, шосе. Змагатимуться чоловіки.

7.50 – 10.00. Важка атлетика. Змагатимуться жінки у ваговій категорії – 49 кг.

8.15 – 11.25. Стрільба з лука. Боротимуться за медалі змішані команди.

11.00 – 13.40. Дзюдо. Змагатимуться чоловіки – 60 кг (Тарас Лесюк). Жінки – 48 кг (Дар’я Білодід).

Змагатимуться чоловіки – 60 кг (Тарас Лесюк). Жінки – 48 кг (Дар’я Білодід). 12.00 – 16.25. Фехтування. Чоловіки битимуться на шаблях, інд. Жінки – на шпагах, інд (Олена Кривицька).

Чоловіки битимуться на шаблях, інд. Жінки – на шпагах, інд (Олена Кривицька). 13.00 – 16.40. Тхеквондо. Чоловіки у ваговій категорії 58 кг, а жінки – 49 кг.

25 липня (18 комплектів медалей)

3.00 — 10.30. Кульова стрільба. Чоловіки стрілятимуть з гвинтівки на 10 м (Сергій Куліш, Олег Царьков). Жінки – з пістолета на 10 м (Олена Костевич).

Чоловіки стрілятимуть з гвинтівки на 10 м (Сергій Куліш, Олег Царьков). Жінки – з пістолета на 10 м (Олена Костевич). 3.00 — 7.55. Скейтбординг. Чоловіки змагатимуться на вулиці.

4.30 — 6.20. Плавання. Умови для чоловіків — 400 м в/с, 400 м комплекс. Умови для жінок — 400 м комплекс, 4х100 в/с.

7.00 — 11.35. Велоспорт, шосе. Змагання для жінок.

7.45 — 11.25. Стрільба з лука. Виступатимуть жіночі збірні, зокрема України.

9.00 — 10.00. Стрибки у воду. Умови для синхроністок – 3 м.

9.50 — 12.00. Важка атлетика. Для чоловіків вагою до 61 кг.

11.00 — 13.40. Дзюдо. Загатимуться чоловіки – 66 кг (Георгій Зантарая). А також жінки – 52 кг.

Загатимуться чоловіки – 66 кг (Георгій Зантарая). А також жінки – 52 кг. 12.00 — 16.25. Фехтування. Для чоловіків – шпага, інд (Богдан Нікішин, Роман Свічкар, Ігор Рейзлин). Для жінок – рапіра, інд.

Для чоловіків – шпага, інд (Богдан Нікішин, Роман Свічкар, Ігор Рейзлин). Для жінок – рапіра, інд. 13.00 — 16.40. Тхеквондо. Вагова категорія чоловіків 68 кг, жінок — 57 кг.

13.50 — 16.00. Важка атлетика. Змагатимуться чоловіки – 67 кг.

26 липня (11 комплектів медалей)

0.30 — 3.00. Тріатлон. Змагання між чоловіками.

3.00 — 11.15. Стендова стрільба (скіт). Для чоловіків та жінок.

3.00 — 7.55. Скейтбординг. Змагання для жіночих збірних на вулиці.

4.30 — 6.40. Плавання. Умови для чоловіків — 100 м брас, 4х100 в/с. Умови для жінок — 100 м батт, 400 м в/с.

7.45 — 11.25. Стрільба з лука. Сперечатимуться за медалі чоловічі збірні.

8.00 — 10.45. Веслування на байдарках і каное. С-1 слалом. Змагання для чоловіків.

9.00 — 11.00. Велоспорт, маутінбайк. Змагатимуться чоловічі збірні.

9.00 — 10.00. Стрибки у воду. Умови для чоловіків – синхрон, 10 м (Олексій Середа/Олег Сербін).

Умови для чоловіків – синхрон, 10 м (Олексій Середа/Олег Сербін). 11.00 — 13.40. Дзюдо. Чоловіки — 73 кг, жінки — 57 кг.

12.00 — 16.25. Фехтування. Чоловіки битимуться рапірою, інд. Жінки – шаблею, інд (Ольга Харлан).

Чоловіки битимуться рапірою, інд. Жінки – шаблею, інд (Ольга Харлан). 13.00 — 16.00. Спортивна гімнастика. Командне багатоборство для чоловіків (виступатимуть українські спортсмени).

Командне багатоборство для чоловіків (виступатимуть українські спортсмени). 13.00 — 16.40. Тхеквондо. Чоловіки — 80 кг, жінки — 67 кг.

13.50 — 16.00. Важка атлетика. Для жінок у ваговій категорії 55 кг.

14.00 — 16.10. Настільний теніс. Змагатимуться змішані пари.

27 липня (22 комплекти медалей)

0.30 — 3.10. Тріатлон. Змагання для жінок.

2.30 — 6.00. Академічне веслування. Змагання для жінок та чоловіків — четвірки парні.

3.00 — 10.30. Кульова стрільба. Боротимуться змішані команди — пістолет, 10 м (Олег Омельчук/Олена Костевич); гвинтівка, 10 м.

Боротимуться змішані команди — пістолет, 10 м (Олег Омельчук/Олена Костевич); гвинтівка, 10 м. 4.30 — 6.25. Плавання. Умови для чоловіків — 200 м в/с, 100 м спина. Для жінок — 100 м спина, 100 м брас.

8.00 — 11.00. Веслування на байдарках і каное. К-1 слалом. Змагання для жінок.

9.00 — 11.00. Велоспорт, маутінбайк. Сперечатимуться жінки (Яна Беломоїна).

Сперечатимуться жінки (Яна Беломоїна). 9.00 — 10.00. Стрибки у воду. Умови для жінок – синхрон, 10 м.

9.50 — 12.00. Важка атлетика. Виступатимуть жінки — 59 кг.

11.00 — 13.40. Дзюдо. Чоловіки — 81 кг, жінки — 63 кг.

11.30 — 16.40. Кінний спорт. Виїздка збірних.

12.30 — 14.40. Фехтування. Жіноча шпага, команда.

13.00 — 16.40. Тхеквондо. Чоловіки — понад 80 кг та жінки — понад 67 кг.

13.45 — 16.00. Спортивна гімнастика. Командне багатоборство для жінок.

13.50 — 16.00. Важка атлетика. Змагатимуться жінки — 64 кг.

14.00 — 16.30. Футбол. Фінальний матч.

28 липня (23 комплекти медалей)

2.00 — 5.35. Серфінг. Чоловіки жінки.

2.30 — 6.00. Академічне веслування. Завдання для чоловіків — двійка парна, четвірка. Для жінок — двійка парна, четвірка.

4.30 — 7.05. Плавання. Умови для чоловіків — 200 м батт, 4х200 м в/с. Для жінок — 200 м в/с, 200 м комплекс, 1 500 в/с.

5.30 — 11.40. Велоспорт, оброблення. Змагання для чоловіків та жінок.

9.00 — 10.00. Стрибки у воду. Завдання для чоловіків – синхрон, 3 м.

10.30 — 13.00. Реґбі-7. Чоловічий фінал.

11.00 — 13.40. Дзюдо. Чоловіки — 90 кг (Кеджау Ньябалі), жінки — 70 кг.

Чоловіки — 90 кг (Кеджау Ньябалі), жінки — 70 кг. 11.30 — 15.25. Кінний спорт. Індивідуальні виїздки.

12.30 — 14.40. Фехтування. Для чоловіків – шабля, команда.

13.15 — 16.00. Спортивна гімнастика. Індивідуальне багатоборство для чоловіків (Ілля Ковтун).

Індивідуальне багатоборство для чоловіків (Ілля Ковтун). 13.50 — 16.00. Важка атлетика. Чоловіки — 73 кг.

14.45 — 17.25. Баскетбол 3 на 3. Чоловічий і жіночий фінальний етап.

29 липня (17 комплектів медалей)

2.30 — 6.00. Академічне веслування. Завдання для чоловіків — двійка, двійка парна легка. Для жінок — двійка, двійка парна легка.

3.00 — 11.00. Стендова стрільба. Трап для жінок та чоловік окремо.

4.30 — 6.20. Плавання. Умови для чоловіків — 800 м в/с (Михайло Романчук), 200 м в/с, 100 м в/с. Для жінок – 200 м бат, 4х200 в/с.

Умови для чоловіків — 800 м в/с (Михайло Романчук), 200 м в/с, 100 м в/с. Для жінок – 200 м бат, 4х200 в/с. 8.00 — 10.45. Веслування на байдарках і каное. С-1 слалом, змагання для жінок.

11.00 — 13.40. Дзюдо . Чоловіки — 100 кг, жінки — 78 кг (Анастасія Турчин).

. Чоловіки — 100 кг, жінки — 78 кг (Анастасія Турчин). 12.30 — 14.30. Фехтування. Змагання для жінок – рапіра, команда.

13.50 — 16.00. Спортивна гімнастика. Індивідуальне багатоборство для жінок.

14.00 — 16.10. Настільний теніс. Змагатимуться жінки, одиночний розряд.

30 липня (21 комплект медалей)

2.45 — 4.55. Академічне веслування. Завдання для чоловіків — одиночка, вісімка. Для жінок — одиночка, вісімка.

3.00 — 9.00. Кульова стрільба. Битимуться жінки пістолетом на 25 м (Олена Костевич).

Битимуться жінки пістолетом на 25 м (Олена Костевич). 4.00 — 6.20. Велоспорт, ВМХ. Гонки. Змагання для жінок та чоловіків.

4.30 — 6.10. Плавання. Умови для чоловіків — 200 м спина, 200 м комплекс. Для жінок — 200 м брас, 100 м в/с.

6.00 — 14.00. Теніс. Змагання між чоловіками, парний фінал.

7.00 — 9.25. Батут. Жінки, інд.

8.00 — 11.00. Веслування на байдарках і каное. К-1 слалом, змагання для чоловіків.

8.45 — 11.20. Стрільба з лука. Жіночий індивідуальний турнір.

9.30 – 15.30. Бадмінтон. Змагатимуться змішані пари.

11.00 — 13.40. Дзюдо. Чоловіки— понад 100 кг (Яків Хаммо), жінки — понад 78 кг (Єлизавета Каланіна).

Чоловіки— понад 100 кг (Яків Хаммо), жінки — понад 78 кг (Єлизавета Каланіна). 12.30 — 14.40. Фехтування. Чоловіча шпага, команда (виступатимуть спортсмени з України).

Чоловіча шпага, команда (виступатимуть спортсмени з України). 13.00 — Легка атлетика. Завдання для чоловіків — 10 000 м.

14.00 — 16.10. Настільний теніс. Змагатимуться чоловіки, одиночний розряд.

31 липня (21 комплект медалей)

1.30 — 3.25. Тріатлон. Відбудеться змішана естафета.

3.00 — 8.50. Стендова стрільба. Виступатимуть змішані команди, трап.

4.30 — 6.20. Плавання. Умови для чоловіків — 100 м батт. Для жінок — 200 м спина, 800 м в/с. Також буде змішана естафета – 4х100 м.

6.00 — 12.00. Вітрильний спорт. Медальні гонки в RS:X — чоловіки та жінки.

6.00 — 11.10. Кульова стрільба. Завдання для жінок – гвинтівка на 50 м з трьох положень.

6.00 — 14.00. Теніс. Змагатимуться жінки, одиночний розряд. Фінальний етап.

7.00 — 9.25. Батут. Чоловіки, інд.

8.45 — 11.20. Стрільба з лука. Чоловічий індивідуальний турнір (Олексій Гунбін).

Чоловічий індивідуальний турнір (Олексій Гунбін). 9.50 — 12.00. Важка атлетика. Чоловіки — 81 кг.

10.30 — 13.00. Реґбі-7. Жіночий фінал.

11.00 — 13.40. Дзюдо. Змішаний командний турнір.

12.00 — 17.00. Бадмінтон. Чоловічі пари.

12.30 — 14.40. Фехтування. Жіноча шабля, команда.

13.00 — Легка атлетика. Завдання для чоловіків — диск. Для жінок — 100 м. Змішана естафета – 4х400 м.

13.50 — 16.00. Важка атлетика. Чоловіки — 96 кг.

1 серпня (25 комплектів медалей)

1.30 — 10.00. Гольф. Особиста першість, змагання для чоловіків.

3.00 — Легка атлетика. Змагання для жінок — ядро.

4.30 — 6.25. Плавання. Умови для чоловіків — 50 м в/с, 1500 м в/с (Михайло Романчук), 4х100 комплекс. Для жінок – 50 м в/с, 4х100 комплекс.

Умови для чоловіків — 50 м в/с, 1500 м в/с (Михайло Романчук), 4х100 комплекс. Для жінок – 50 м в/с, 4х100 комплекс. 4.10 — 6.45. Велоспорт, ВМХ. Фрістайл. Чоловіки та жінки.

6.00 — 14.00. Теніс. Одиночний фінал для чоловіків. Парний фінал для жінок. Також відбудеться змішаний парний фінал.

6.00 — 12.00. Вітрильний спорт. Медальні гонки в Laser. Чоловіки та жінки.

9.00 — 10.30. Стрибки у воду. Змагання для жінок – 3 м, індивідуальні стрибки.

11.00 — 14.00. Спортивна гімнастика. Завдання для чоловіків — вільні вправи, кінь. Для жінок — опорний стрибок, бруси.

12.30 — 15.00. Фехтування. Чоловіча рапіра, команда.

13.00 — Легка атлетика. Умови для чоловіків — 100 м, висота. Для жінок — потрійний стрибок (Ольга Саладуха).

13.50 — 16.00. Важка атлетика. Жінки — 76 кг.

14.30 — 17.00. Бадмінтон. Змагання між жінками.

2 серпня (22 комплекти медалей)

2.30 — Кульова стрільба. Змагання для чоловік. Гвинтівка на 50 м з трьох положень (Сергій Куліш, Олег Царьков) та пістолет на 25 м.

Змагання для чоловік. Гвинтівка на 50 м з трьох положень (Сергій Куліш, Олег Царьков) та пістолет на 25 м. 3.00 — Легка атлетика. Завдання для чоловіків — стрибки у довжину. Для жінок — 100 м/б.

6.00 — 12.00. Вітрильний спорт. Медальні гонки в 49er. Чоловіки та жінки.

7.00 — 9.30. Бадмінтон. Грають жіночі пари.

9.30 — 12.30. Велоспорт, трек. Жіночий командний спринт.

9.50 — 12.00. Важка атлетика. Жінки — 87 кг.

11.00 — 13.15. Спортивна гімнастика. Завдання для чоловіків — опорний стрибок (Ігор Радівілов), кільця. Для жінок — вільні вправи.

Завдання для чоловіків — опорний стрибок (Ігор Радівілов), кільця. Для жінок — вільні вправи. 11.30 — 15.40. Кінний спорт. Триборство, особиста і командна першість.

12.15 — 16.00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба — 76 кг (Алла Белінська). Греко-римська боротьба – 60 кг і 130 кг.

Жіноча боротьба — 76 кг (Алла Белінська). Греко-римська боротьба – 60 кг і 130 кг. 13.00 — Легка атлетика. Завдання для чоловіків — 3000 м/б. Для жінок — 5000 м, диск.

13.50 — 16.00. Важка атлетика. Жінки — понад 87 кг.

14.00 — 17.00. Бадмінтон. Змагання для чоловіків.

3 серпня (24 комплекти медалей)

3.00 — Легка атлетика. Умова для чоловіків — 400 м/б. Для жінок — довжина (Марина Бех-Романчук).

Умова для чоловіків — 400 м/б. Для жінок — довжина (Марина Бех-Романчук). 3.30 — 7.15. Гребля на байдарках і каное. Завдання для чоловіків — К-1 1000 м, С-2 1000 м (Павло Алтухов/Дмитро Янчук). Для жінок – К-1 200 м, К-2 500 м.

Завдання для чоловіків — К-1 1000 м, С-2 1000 м (Павло Алтухов/Дмитро Янчук). Для жінок – К-1 200 м, К-2 500 м. 7.00 — 8.30. Бокс. Жінки – 57 кг.

8.30 — 10.55. Вітрильний спорт. Медальні гонки в Finn і Nacra 17 для чоловіків.

9.00 — 10.30. Стрибки у воду. Завдання для чоловіків – 3 м, індивідуальні стрибки.

9.30 — 12.10. Велоспорт, трек. Чоловічий командний спринт, жіноча гонка переслідування.

11.00 — 13.40. Бокс. Чоловіки – 69 кг.

11.00 — 13.15. Спортивна гімнастика. Завдання для чоловіків — бруси, перекладина. Для жінок — колода.

12.15 — 16.00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба — 68 кг (Алла Черкасова). Греко-римська боротьба — 77 кг і 97 кг.

Жіноча боротьба — 68 кг (Алла Черкасова). Греко-римська боротьба — 77 кг і 97 кг. 13.00 — Легка атлетика. Завдання для чоловіків — жердина. Для жінок — 200 м, 800 м, молот (Ірина Климець, Ірина Новожилова).

Завдання для чоловіків — жердина. Для жінок — 200 м, 800 м, молот (Ірина Климець, Ірина Новожилова). 13.50 — 16.00. Важка атлетика. Чоловіки — 109 кг.

4 серпня (17 комплектів медалей)

0.30 — 3.10. Плавання. Марафон для жінок – 10 км.

3.00 — Легка атлетика. Завдання для жінок — 400 м/б.

3.00 — 7.40. Скейтбординг. Змагання у парку для жінок.

8.00 — 10.00. Бокс. Чоловіки – 81 кг.

8.30 — 10.55. Вітрильний спорт. Медальні перегони в 470. Чоловіки та жінки.

9.30 — 13.00. Велоспорт, трек. Чоловіча гонка переслідування.

12.15 — 16.00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба — 62 кг (Ірина Коляденко). Греко-римська боротьба — 67 кг і 87 кг (Жан Беленюк).

Жіноча боротьба — 62 кг (Ірина Коляденко). Греко-римська боротьба — 67 кг і 87 кг (Жан Беленюк). 12.30 — Легка атлетика. Завдання для чоловіків — 200 м, 800 м, молот (Гліб Піскунов, Михайло Кохан, Михайло Гаврилюк). Для жінок — 3000 м/б.

Завдання для чоловіків — 200 м, 800 м, молот (Гліб Піскунов, Михайло Кохан, Михайло Гаврилюк). Для жінок — 3000 м/б. 13.00 — 15.40. Кінний спорт. Конкур та особисті змагання.

13.30 — 15.00. Артистичне плавання. Дует (Марта Федіна/Анастасія Савчук).

Дует (Марта Федіна/Анастасія Савчук). 13.50 — 16.00. Важка атлетика. Чоловіки — понад 109 кг.

5 серпня (27 комплектів медалей)

0.30 — 3.10. Плавання. Марафон для чоловіків – 10 км.

3.00. — Легка атлетика. Завдання для чоловіків — 110 м/б, ходьба 20 км (Едуард Забуженко, Назар Коваленко, Іван Лосєв), потрійний стрибок, ядро.

Завдання для чоловіків — 110 м/б, ходьба 20 км (Едуард Забуженко, Назар Коваленко, Іван Лосєв), потрійний стрибок, ядро. 3.00 — 7.40. Скейтбординг. Змагання у парку для чоловіків.

3.30 — 7.15. Гребля на байдарках і каное. Умови для чоловіків — К-1 200 м, К-2 1000 м. Для жінок — С-1 200 м, К-1 500 м.

8.00 — 10.00. Бокс. Чоловіки – 57 кг (Микола Буценко).

Чоловіки – 57 кг (Микола Буценко). 9.00 — 10.30. Стрибки у воду. Завдання для жінок – 10 м, індивідуальні стрибки (Софія Лискун).

Завдання для жінок – 10 м, індивідуальні стрибки (Софія Лискун). 9.30 — 12.50. Велоспорт, трек. Чоловічий омніум, жіночий кейрінг.

11.00 — 15.40. Карате. Ката жінки. Куміте чоловіки до 67 кг, жінки до 55 кг (Анжеліка Терлюга).

Ката жінки. Куміте чоловіки до 67 кг, жінки до 55 кг (Анжеліка Терлюга). 11.30 — 16.20. Скелелазіння. Комбайн, для чоловіків.

12.15 — 16.00. Спортивна боротьба . Жіноча боротьба — 57 кг (Аліна Грушина) та 86 кг.

. Жіноча боротьба — 57 кг (Аліна Грушина) та 86 кг. 13.00 — Легка атлетика. Завдання для чоловіків — 400 м, десятиборство. Для жінок — ходьба 20 км (Людмила Оляновська), семиборство.

Завдання для чоловіків — 400 м, десятиборство. Для жінок — ходьба 20 км (Людмила Оляновська), семиборство. 13.00 — 15.10. Хокей на траві. Чоловічий фінальний етап.

13.30 — 16.40. Настільний теніс. Жінки, командний турнір.

6 серпня (23 комплекти медалей)

3.00 — Легка атлетика. Завдання для чоловіків — ходьба 50 км (Іван Банзерук, Мар’ян Закальницький, Ігор Главан).

Завдання для чоловіків — ходьба 50 км (Іван Банзерук, Мар’ян Закальницький, Ігор Главан). 4.00 — 6.50. Пляжний волейбол. Жіночий фінальний етап.

5.00 — 7.00. Футбол. Жіночий фінал.

8.00 — 9.40. Бокс. Чоловіки – 91 кг.

8.30 — 14.15. Сучасне п’ятиборство. Змагання для жінок.

9.30 — 12.30. Велоспорт, трек. Чоловічий спринт, жіночий медісон.

11.00— 15.40. Карате. Ката для чоловіків. Куміте для чоловіків до 75 кг (Станіслав Горун), жінок до 61 кг.

Ката для чоловіків. Куміте для чоловіків до 75 кг (Станіслав Горун), жінок до 61 кг. 11.30 — 16.20. Скелелазіння. Комбайн, змагання для жінок.

12.15 — 16.00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба — 53 кг. Вільна боротьба — 74 кг і 125 кг (Олександр Хоцяновський).

Жіноча боротьба — 53 кг. Вільна боротьба — 74 кг і 125 кг (Олександр Хоцяновський). 13.00 — Легка атлетика. Завдання для чоловіків — 5000 м, естафета 4х100. Завдання для жінок — 400 м, 1500 м, естафета 4х100 (Україна), спис, жердина.

Завдання для чоловіків — 5000 м, естафета 4х100. Завдання для жінок — 400 м, 1500 м, естафета 4х100 (Україна), спис, жердина. 13.00 — 15.10. Хокей на траві. Фінальний етап для жінок.

13.30 — 16.40. Настільний теніс. Чоловіки, командний турнір.

7 серпня (34 комплекти медалей)

1.30 — 10.00. Гольф. Особиста першість, змагання для жінок.

3.00 — Легка атлетика. Марафон для жінок.

3.30 — 7.15. Веслування на байдарках і каное. Завдання для чоловіків — С-1 1000 м (Павло Алтухов), К-4 500 м. Для жінок — С-2 500 м (Анастасія Четверикова/Людмила Лузан), К-4 500 м.

Завдання для чоловіків — С-1 1000 м (Павло Алтухов), К-4 500 м. Для жінок — С-2 500 м (Анастасія Четверикова/Людмила Лузан), К-4 500 м. 4.00 — 6.50. Пляжний волейбол. Фінал для чоловіків.

5.30 — 7.30. Баскетбол. Фінал для чоловіків.

8.00 — 10.00. Бокс. Фінал для чоловіків – 52 кг і 75 кг, для жінок – 51 кг і 69 кг.

8.00 — 14.35. Карате. Куміте для чоловіків понад 75 кг, жінок понад 61 кг.

8.30 — 14.15. Сучасне п’ятиборство. Для чоловіків.

9.00 — 10.30. Стрибки у воду. Завдання для чоловіків – 10 м, індивідуальні стрибки (Олексій Середа).

Завдання для чоловіків – 10 м, індивідуальні стрибки (Олексій Середа). 9.20 — 12.00. Художня гімнастика. Індивідуальне багатоборство.

9.30 — 12.30. Велоспорт, трек. Чоловічий медісон.

10.30 — 12.20. Водне поло. Фінал для жінок.

12.15 — 16.00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба — 50 кг (Оксана Лівач). Вільна боротьба — 65 кг і 97 кг.

Жіноча боротьба — 50 кг (Оксана Лівач). Вільна боротьба — 65 кг і 97 кг. 12.50 — Легка атлетика. Завдання для чоловіків — 1500 м, естафета 4х400 м, спис. Для жінок — 10000 м, естафета 4х400 м (Україна), висота (Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Ірина Геращенко).

Завдання для чоловіків — 1500 м, естафета 4х400 м, спис. Для жінок — 10000 м, естафета 4х400 м (Україна), висота (Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Ірина Геращенко). 13.00 — 15.20. Кінний спорт. Командний конкур.

13.00 — 16.30. Бейсбол.

13.30 — 15.00. Артистичне плавання. Командне змагання (Україна).

Командне змагання (Україна). 14.30 — 16.30. Футбол. Чоловічий фінал.

15.00 — 17.30. Гандбол. Чоловічий фінал.

15.15 — 17.45. Волейбол. Чоловічий фінал.

8 серпня (13 комплектів медалей)

3.00 — Легка атлетика . Чоловічий марафон (Олександр Ситковський, Микола Нижник, Богдан-Іван Городиський).

. Чоловічий марафон (Олександр Ситковський, Микола Нижник, Богдан-Іван Городиський). 4.00 — 7.15. Велоспорт, трек. Чоловічий кейрин, жіночий спринт і омніум.

5.00 — 6.55. Художня гімнастика. Групове багатоборство.

5.30 — 8.00. Баскетбол. Жіночий фінал.

7.30 — 10.00. Волейбол. Жіночий фінал.

8.00 — 10.00. Бокс. Чоловіки — 63 кг і понад 90 кг. Жінки — 60 кг і 75 кг.

9.00 — 11.30. Гандбол. Жіночий фінал.

10.30 — 12.20. Водне поло. Чоловічий фінал.

Загалом на Іграх-2020 посперечаються близько 11 тис. спортсменів з 206 країн за нагороди у 339 категоріях та 33 видах спорту.