Українська тріатлоністка Юлія Єлістратова не візьме участь в Олімпійських іграх-2020 в Токіо. Спортсменку відсторонили від змагань через допінг.

За попередніми даними, у крові Єлістратової знайшли заборонену речовину – еритропоетин. Спортсменка здала аналізи на допінг 5 червня.

Водночас Національний олімпійський комітет України не розкриває подробиць, аргументуючи це тим, що до кінця розгляду справи інформація має залишатися конфіденційною.

Для 33-річної тріатлоністки Олімпіада Токіо мала стати четвертою у професійній кар’єрі. Єлістратову відсторонили за день до початку змагань.

У 2008 році їй дісталася 24 сходинка на Олімпійських іграх у японському Пекіні. А Ігри-2016 у Ріо-де-Жанейро принесли спортсменці 36 місце.

Юлія Єлістратова – чотириразова володарка Кубка Європи, багаторазова срібна призерка чемпіонатів світу та Європи, а також переможниця молодіжного чемпіонату Європи у 2009 році.

У липні через допінговий скандал від Олімпійських ігор відсторонили також українського гімнаста Олега Верняєва. Крім того, його дискваліфікували на чотири роки.

Спортсмен заявив, що буде оскаржувати рішення.

Фото: Федерація тріатлону України