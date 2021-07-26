20-річна українська важкоатлетка Каміла Конотоп посіла п’яте місце у фіналі Олімпійських ігор-2020 в Токіо. Спортсменка змагалася у ваговій категорії до 55 кг.

У ривку Каміла Конотоп підняла 94 кг, а у поштовху – 112 кг, сумарно – 206 кг.

– Не задоволена, як все склалося, у третій спробі, у ривку, не вдалося впоратися з 96 кг. Важко, зганяла вагу. Але це досвід, олімпійський досвід, – коментує участь в Олімпіаді Конотоп.

Перемога дісталася представниці Філіппін – Хіділін Діас, яка встановила новий олімпійський рекорд у сумі 224 кг.

Другу сходинку посіла Цуюнь Ляо (223 кг) з Китаю, а третє – виборола казашка Зульфія Чиншанло (213 кг).

20-річна Каміла Конотоп родом з Харкова. У квітні 2021 року вона стала чемпіонкою Європи, здобувши золото на змаганнях у Москві.

У травні важкоатлетці вдалося стати чемпіонкою світу серед юніорів і встановити новий юніорський рекорд світу – 212 кг.

Олімпійські ігри розпочалися 23 липня у Токіо, столиці Японії. Збірна України цього року представлена 157 спортсменами.

Наразі у медальному заліку Україна має дві бронзи, які завоювала дзюдоїстка Дарія Білодід та фехтувальник Ігор Рейзлін.

Детальніше про Олімпійські ігри в Токіо читайте у матеріалі.

Фото: НОК