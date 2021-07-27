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Факти / Спорт
Людмила Богданова |

Анаконда повернулася. Дар’я Білодід спростувала інформацію про завершення кар’єри

Дар'я Білодід

Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід повернулася в Україну з Олімпіади-2020 в Токіо. 20-річна спортсменка принесла Україні першу бронзову медаль на змаганнях.

В аеропорту спортсменку зустрічали шанувальники та журналісти з квітами.

Дар’я спростувала інформацію про те, що вона має намір завершити кар’єру.

– Журналісти неправильно зрозуміли мене та моїх батьків. Ми просто сказали, що я повинна відпочити, тому що цей рік та й взагалі останні п’ять були дуже важкими – і психологічно і фізично. Мені потрібен час – місяць-два, щоб відпочити, перезавантажитися та налаштуватися на наступний олімпійський цикл.

Дзюдоїстка розповіла про свої відчуття після здобуття бронзової медалі на Олімпіаді-2020.

– Приємно, що медаль є, тому що олімпійська медаль назавжди буде в історії та моїй пам’яті. Звичайно, хотілося більшого, і я знаю, що я могла більше, могла здобути золоту медаль. Але я думаю, що все попереду ще.

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