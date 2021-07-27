Анаконда повернулася. Дар’я Білодід спростувала інформацію про завершення кар’єри

Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід повернулася в Україну з Олімпіади-2020 в Токіо. 20-річна спортсменка принесла Україні першу бронзову медаль на змаганнях.

В аеропорту спортсменку зустрічали шанувальники та журналісти з квітами.

Дар’я спростувала інформацію про те, що вона має намір завершити кар’єру.

– Журналісти неправильно зрозуміли мене та моїх батьків. Ми просто сказали, що я повинна відпочити, тому що цей рік та й взагалі останні п’ять були дуже важкими – і психологічно і фізично. Мені потрібен час – місяць-два, щоб відпочити, перезавантажитися та налаштуватися на наступний олімпійський цикл.

Дзюдоїстка розповіла про свої відчуття після здобуття бронзової медалі на Олімпіаді-2020.