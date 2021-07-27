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Факти / Спорт
Анастасія Рогожінська |

До останнього була напруга: Світоліна про вихід до чвертьфіналу Олімпіади-2020 у Токіо

Еліна Світоліна

Шоста ракетка світу Еліна Світоліна поділилася враженнями від перемоги у 1/8 фіналу Олімпіади-2020 у Токіо. Українка обіграла Марію Саккарі з Греції у трьох сетах (2:1).

Тепер 26-річна тенісистка поробиться у 1/4 фіналу Олімпіади-2020 в одиночному розряді.

За словами Світоліної, вона очікувала на складний матч.

– Як я і очікувала – це був дуже складний матч, який до останнього тримав у напрузі. Рада, що змогла зібратися і виграти у другому і третьому сеті, – додала спортсменка.

Як пояснила перша ракетка України, наразі вона відновлюватиметься і готуватиметься до чвертьфіналу.

За місце у 1/2 фіналу Олімпійських ігор 2020 Світоліна позмагається з Камілою Джорджі з Італії.

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Джерело: НОК

Фото: Dreamstime

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