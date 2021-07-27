Нападника спортивного клубу Дніпро-1 Артема Довбика назвали найкращим футболістом першого туру української Прем’єр-ліги. Отримав він відзнаку після поєдинку з Ворсклою (2:2)

На думку експертів УПЛ, Довбик – найяскравіший гравець з усіх, які взяли участь у матчах першого туру УПЛ.

Поступилися Довбику за титул найкращого гравця туру Владислав Калітвінцев й Тарас Завійський з клубу Десна.

26 липня у матчі Дніпро-1 – Ворскла, який пройшов у Полтаві, герой збірної України на Євро-2020 забив два гола.

Перший м’яч Артем забив із меж штрафного у дальній кут. Тоді Дніпро-1 поступався з рахунком 0:1.

Дубль нападник оформив після того, як Ворскла знову почала перемагати.

Таким чином Довбик врятував команду, принісши нічийний рахунок 2:2.

Водночас найкращим тренером першого туру УПЛ став тренер Металіста 1925 Валерій Кривенцов.

Джерело: УПЛ

Фото: Дніпро-1