Наша гордість: Зеленський звернувся до українців, які відзначились на Олімпіаді-2020

У японській столиці Токіо 27 липня завершився п’ятий день Олімпійських ігор 2020. За цей час спортсмени, які представляють Україну, встигли завоювати нагороди та встановити рекорди.

Із цієї радісної нагоди президент України Володимир Зеленський звернувся до наших спортсменів у соцмережі, опублікувавши фото.

– Той випадок, коли новий олімпійський девіз максимально доречний: Швидше, вище, сильніше – разом. Разом з усмішками, національним прапором, згадкою про наших героїв та про нашу мету – єдину й успішну Україну, сильну серед рівних, – зауважив президент.

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Водночас глава держави відзначив тих українських атлетів, які вже встигли проявити себе на Олімпіаді-2020 в Токіо.

Також Зеленський акцентував увагу на особливій заслузі президента Національного олімпійського комітету України (НОК) Сергія Бубки.